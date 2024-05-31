Hrant Dink cinayeti davasında mütalaa: 8 sanığa 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay’ın 14 sanık yönünden bozduğu davada bugün mütalaa açıklandı.

Savcılık, 11 sanık hakkında ‘Anayasayı ihlal’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 30’ar yıla kadar değişen oranlarda hapis cezaları talep ederken, 3 sanığın ise beraatını istedi.

İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Dink ailesinin avukatları ile sanıkların avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan 3’ü jandarma eşliğinde mahkemeye getirildi. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

8 SANIK HAKKINDA İKİŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar Veysal Şahin, Osman Gülbel, Onur Karakaya, Okan Şimşek, Mehmet Ayhan, Hasan Durmuşoğlu, Gazi Günay ve Ali Öz, hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘Anayasayı ihlal’ suçlarından ayrı ayrı 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

3 SANIĞA KASTEN ÖLDÜRME VE YARDIMDAN CEZA TALEBİ

Savcı, sanık Muharrem Demirkale hakkında da ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet istedi. Mütalaada, sanık Bekir Yokuş hakkında, ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’ ve ‘Anayasayı ihlal’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapis talep edildi.

Sanık Yavuz Karakaya hakkında ise ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’ suçundan 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapis istendi.

3 SANIĞIN BERAATI TALEP EDİLDİ

Savcı, sanıklar Volkan Şahin, Şükrü Yıldız ve Mehmet Ali Özkılınç hakkında ise mahkumiyetlerine yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlarına karar verilmesini istedi.

“UTANÇ DUYUYORUM”

Mütalaaya karşı savunma yapan Veysel Şahin, “İşlemediğim bir suçtan dolayı tutuklu olmaktan, burada olmaktan kendim adına, sizin adınıza, ailem adına, devletim adına utanç duyuyorum. Cinayeti planlayanlarla, işleyenlerle hiçbir bağlantım yok. İstenen cezaya bakıyorum akıl, mantık almıyor. Ben bir uzman çavuş olarak aldığım bilgiyi paylaştım. Ben hala keşfe iştiraklı gösteriliyorum, bu hatalar düzeltilmiyor. Hiçbirini tanımıyorum. Emniyetten tanıdığım yok, İstanbul jandarmadan tanıdığım yok. Hiçbiriyle HTS kayıtlarım uyuşmuyor. Ben sizden adalet bekliyorum” diye konuştu.

“ÖLDÜRMEK İSTİYORSANIZ ÖLDÜRÜN”

Mütalaaya karşı savunması sorulan Okan Şimşek, “Çok tatsız bir cezalandırılma talebi. Beni İstanbul’da görevlendiren Şube Müdürü Metin Yıldız. Ama kendisi beraat ediyor. Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin bilgileri ona verdim. Benim verdiğim bilgiyle Metin Yıldız görevini yapmış oluyor. Ama ben görevimi yapmamış oluyorum. Verin cezayı. Hatta öldürmek istiyorsanız öldürün. Daha söyleyecek bir şeyim yok. Tahliye etmeyeceğinizi biliyorum ama usulen söyleyeyim, ev hapsi verilebilir. Takdir sizin” dedi.

Katılan müşteki avukatları, sanıkların mütalaa doğrultusunda cezalandırılmalarını talep ettiler. Sanık avukatları ise savunma hazırlamak için süre istediler. Haklarında beraat ve ret talep edilen sanıklar ise mütalaa doğrultusunda beraatlarını istediler.

SAVUNMA HAZIRLAMALARI İÇİN SÜRE VERİLDİ

Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanıklar ile avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme, duruşmayı 16-17 Temmuz’a erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Mart 2021’de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin FETÖ terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu, 13’ü firari 78 sanığın yargılandığı davayı karara bağlamıştı.

Mahkeme, aralarında eski kamu görevlileri tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer’in de bulunduğu 26 sanığı 3 yıl 4 ay ila ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırırken, aralarında eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun ve dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’ın da bulunduğu 39 sanık hakkında düşme ve beraat ile ret kararı vermişti.

Mahkeme heyeti ayrıca, haklarında yakalama kararı bulunan, Fetullah Gülen, Ekrem Dumanlı ve Zekeriya Öz’ün de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın dosyasını ayırmıştı.

Haklarında ceza verilen sanıklar ile cezaların yetersiz olduğunu öne süren Dink ailesi avukatları karara itiraz etmiş, dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince incelenmişti.

Ceza Dairesi, 5 Mayıs 2022’de yerel mahkemenin kararını usul ve yasaya uygun bulmuştu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 62 sanık yönünden temyiz incelemesi yaptığı dosyaya ilişkin kararını 21 Haziran’da açıklamıştı.

Eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek’e ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapisleri onayan Daire, diğer sanıklar hakkındaki ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘silahlı terör örgütüne yardım’ suçlarından verilen mahkumiyetlerin bazılarını onarken, bazı sanıklar hakkında verilen cezaları ise az bularak bozmuştu.

Daire, bu kapsamda bozma hükmü kurduğu sanıklar eski subay Muharrem Demirkale, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, Osman Gülbel, Yavuz Karakaya, Bekir Yokuş, Hasan Durmuşoğlu, Faruk Sarı, Mehmet Ayhan, Onur Karakaya, Okan Şimşek, Gazi Günay, Veysal Şahin, Volkan Şahin, Şükrü Yıldız ve Mehmet Ali Özkılınç yönünden dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

Öte yandan, Dink’in öldürülmesine ilişkin dönemin Trabzon İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli eski polis memurlarının aralarında bulunduğu sanıklar Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Onur Karakaya ve Osman Gülbel’in yargılanmasına ilişkin açılan yeni dava bu dosya ile birleştirilmişti.

Bu iddianamede sanıkların, ihmali hareketleri nedeniyle Dink’in ölümüne neden oldukları, ‘kasten öldürme’ suçundan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandıkları ve aldıkları cezanın Yargıtay kararıyla da kesinleştiği ifade edilerek, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Cumhuriyet Gazetesi