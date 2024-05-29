SAT-7’nin Mübadele Filmi Yakamoz Vizyona Giriyor

Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi’nde yaşananları her iki yakanın insanına olan insanca bakış açısıyla anlatan Yakamoz, 28 Haziran’da sinema severlerle buluşacak.

Elveda Rumeli’nin senaristinin kaleme aldığı öykü, geniş saha ve akademik çalışmaların ışığında tamamlandı. Niran Ünsal, ”Bir Fırtına Tuttu Bizi” türküsünü film için ilk defa Yunanca okudu. Yakamoz, SAT-7 TÜRK’ün yönetmenlerinden Ali Kerem Gülermen’in ilk uzun metraj filmi ve mübadelenin 100. yılında çekilen tek sinema eseri olarak öne çıkıyor.

Yakamoz

1924 yılıdır. Kavalalı Balıkçı İsmail Reis (Yetkin Dikinciler) ve ailesi, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi sebebiyle bir İç Anadolu Kasabası olan Gelveri’ye göç etmek zorunda kalır. Erken gelişleri sebebiyle henüz kasabadan ayrılmamış olan Rum çömlekçi Dimitrios (Engin Alkan) ve ailesiyle bir süre aynı evi paylaşmak zorunda kalacaklardır.

Künye

Yönetmen: Ali Kerem Gülermen

Senaryo: Ali Can Yaraş

Görüntü Yönetmeni: Halil Ercüment Çayır

Orijinal Müzik: Erdem Yetim

Oyuncu Kadrosu: Yetkin Dikinciler, Engin Alkan, Nur Gürkan, Görkem Yeltan, Feriha Eyüboğlu, Kürşat Atlıoğlu, Aybars Kartal Özson, Kirkor Dinçkayıkçı, Melih Ekener, Sarp Dokurlar, Züleyha Yıldız

Tür: Tarihi, Dram

Süre: 97 dakika

Fragmanı izlemek için:

https://haber.sat7turk.com/sat-7nin-mubadele-filmi-yakamoz-vizyona-giriyor/