Gürcistan “Rusya Yasası”nı kabul etti

Gürcistan Parlamentosu, büyük tepkiler yaratan ve AB tarafından eleştirilen ‘yabancı ajan yasasını’ kabul etti.

Yeni yasa, medya kuruluşları ve STK’ların fonlarının en az yüzde 20’sini yurtdışından almaları halinde yabancı ajan olarak kayıt yaptırmalarını gerektiriyor ve buna uymayanlara ağır para cezaları getiriyor.

Gürcistan’ın yönetim yetkilileri “Şeffaflık Yasası” olarak adlandırdıkları yeni önlemin, iç siyaseti etkilemeye yönelik yabancı girişimleri engelleyeceğini iddia ediyor.

Ancak yasa birlerce kişi tarafından haftalarca protesto edildi ve ülkedeki özgürlükleri kısıtlayacağı ifade edildi.

Yasanın kabul edilmesine tepki gösteren AB’nin dış politika şefi Josep Borrell, yasanın kabul edilmesinin ülkenin üyeliğe giden yolunu olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Borrell yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Avrupa Birliği, Gürcistan Parlamentosu’nun yabancı nüfuzun şeffaflığına ilişkin yasayı Cumhurbaşkanı’nın vetosuna rağmen kabul etmesinden ve Venedik Komisyonu’nun bu yasanın yürürlükten kaldırılmasına yönelik açık tavsiyesini içeren ayrıntılı hukuki argümanlarını göz ardı etmesinden derin üzüntü duymaktadır.”

“Gürcistan makamlarını bu eğilimi tersine çevirmeye ve AB yolunda kararlılıkla ilerlemeye çağırıyoruz. Dinamikleri değiştirmek için hala zaman var; ancak yönetim makamlarının güçlü bir kararlılık göstermesi gerekiyor.”

“AB ve Üye Devletler bu gelişmelere tepki vermek üzere tüm seçenekleri değerlendirmektedir.”

Yasaya karşı çıkanlar, Kremlin tarafından siyasi muhalifleri hedef almak için kabul edilen benzer yasaları hatırlatarak yasayı “Rus yasası” olarak adlandırdılar.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili “Avrupa standartlarıyla çeliştiği ve bu nedenle Avrupa yolumuzda bir engel teşkil ettiği” uyarısında bulunarak tasarıyı veto etti.

Ancak Pazartesi günü bir parlamento komitesi onun hamlesini geçersiz kılarak Salı günkü nihai onayın önünü açtı.

Agos