Perî Belediye Eşbaşkan adayları Artı Gerçek’e konuştu: Bize ait olanı alacağız

Sekiz yıldır kayyım yönetiminde olan Dersim’in Perî Beldesi 2 Haziran’da yenilenecek seçimlere hazırlanıyor. DEM Partili Perî Belediye Eşbaşkan adayları Naciye Aslan ve Orhan Çelebi, seçim çalışmalarını ve projelerini Artı Gerçek’e anlattı.

Rojhat ABİ

DİYARBAKIR – Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), AKP’nin itirazları üzerine seçimlerin yenileceği Dersim’in Mazgirt ilçesine bağlı Perî (Akpazar) Beldesinde seçim çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara Dersim Belediye Eşbaşkanı Cevdet Konak’ın yanı sıra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Serra Bucak ile Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Abdullah Zeydan da çalışmalara destek verdi.

Kapı kapı çalışmalarını sürdüren DEM Partili Perî Belediye Eşbaşkan adayları Naciye Aslan ve Orhan Çelebi seçimlerde iddialı. Sekiz yıldır kayyım yönetimindeki belediyenin hizmet üretmediğini vurgulayan Aslan ve Çelebi’nin çözüm önerileri de hazır.

ERMENİLERİN İLK ÜNİVERSİTE KURDUĞU YER

DEM Partili Perî Belediye Eşbaşkan adayı Orhan Çelebi, beldeye ilişkin şu bilgileri verdi:

“Perî tarihi bakımdan Ermeni yerleşim yerlerinden biridir. Tarihte Ermenilerin ilk kez üniversite kurduğu noktadır. Göçten dolayı nüfus düştü. 2 binden biraz fazla nüfusumuz ve 1702 seçmenimiz var. 16 bin dönümlük bir tarım arazisine sahip. Geçmişte Ermenilerden kalan bağcılık, yoğun olarak yapılır. Toplumun yüzde 95’ini Aleviler oluşturuyor. Elazığ sınırı olmasından kaynaklı kilit bir öneme de sahip.”

DEM Partili Perî Belediye Eşbaşkan adayı Orhan Çelebi

‘KAYYIM SEKİZ YILDIR PERÎ’Yİ CEZALANDIRIYOR’

Beldenin 1990’lı yıllarda çok ciddi göç verdiğini dile getiren Çelebi, “Hem ilçe statüsünü kazandıracak hem de nüfus bakımından eski haline dönüştüreceğiz. Seçimi kazandıktan sonra çevre köyleri de bağlayarak ilçe yapacağız. Peri, yaklaşık sekiz yıldır kayyımla yönetiliyor. Diğer illerimizdeki gibi burada da kayyım politikaları insanları cezalandırarak hiçbir soruna çözüm getirmedi. Biz 2019’da göreve geldiğimizde birçok sorunu tespit edip çözümleri konusunda yoğun bir çalışma başlamıştık. Bu çalışmamız kayyım ile birlikte yarım kaldı. O günden bu yana kesinlikle hiçbir hizmetin gelmediği ortada” dedi.

‘KOOPERATİFLER KURARAK ÜRETİMİ ARTIRACAĞIZ’

Devletin uyguladığı tarım politikaları nedeniyle Perî’deki çiftçilerin eskisi gibi üretim yapamadığına dikkat çeken Çelebi, “Bu durum insanlarda tarıma olan ilgili azalttı. Biz hem büyükşehir hem de ilçe belediyelerimizle yaptığımız tartışmalarda ortak bir mekanizma kurmayı tartışıyoruz. Diyarbakır, Van, Mardin büyükşehir belediyelerimiz bölgemizi ziyaret ettiler, sorunları yerinde tespit ettiler. Kooperatifleşme, ortak üretim merkezleri ve teknik tarım malzemeleri konusunda planlar oluşturduk. Üretimi artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

‘BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİMİZ DESTEK VERECEK’

Muhtarlar ile bir araya gelerek sorunların çözümü için işbirliği yapacaklarını belirten Çelebi, “Mahalle muhtarlarımız ile bir araya geldik. Sorunların çözümü noktasında ortaklık yapma konusunda anlaştık. Kolektif bir şekilde sorunları çözeceğiz. Bölgemiz biraz dağınık. Yaklaşık 50 kilometreyi kapsayan bir hizmet alanımız var. Belediye olanakları açısından sınırlı durumdayız. Bu dönem ise büyükşehir belediyelerimizin Perî’nin gelişimi konusunda verdikleri güvenceler ile biz de kendimize güveniyoruz, başaracağız” dedi.

‘DIŞARIDAKİ SEÇMENLERİMİZİ BELDEYE TAŞIYACAĞIZ’

Kent dışında olan seçmenlere çağrıda bulunan Çelebi, “Bu konuda seçmenlerimizi taşımak için kampanya başlattık. Dışarıda olan seçmenlerimiz gelip oylarını kullansınlar. İradelerine sahip çıkmalarını temenni ediyoruz. 31 Mart’tan sonra kayyım politikalarından kaynaklı seçmenlerimiz sürekli ‘kayyım gelecek’ propagandasına maruz kaldı. Bu toplumda karşılık da buldu. Ama Van direnişi bu algıyı ortadan kaldırdı. Bugün ise insanlarımız iradelerine sahip çıkacaklarını, kayyım korkusu olmadan bizimle birlikte Perî’nin güçlenerek çıkacağını söylüyor. Biz de halkımızın bu emeğini boşa çıkarmamak için yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Birkaç günümüz kaldı. İbre bizden yana döndü. Bize ait olanı alacağız” diye konuştu.

‘MORALLİ VE COŞKULU BİR ATMOSFERİMİZ VAR’

Seçim atmosferine dair konuşan DEM Partili Perî Belediyesi Eşbaşkanı adayı Naciye Aslan ise “Seçim çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. 31 Mart’tan önceki seçim çalışmalarımızdan çok daha güzel bir atmosfere sahibiz. Halk olumlu bakıyor. Sabah çıkıyoruz, köy köy, mahalle mahalle çalışıyoruz. Umutluyuz, diyaloglarımız gayet olumlu geçiyor. Halkımızdan iyi bir izlenim alıyoruz. Umarım güzel bir sonuç elde edebiliriz, buna inanıyoruz. Diğer belediye başkanlarımız da çalışmalarımıza destek veriyor. Önceki seçimden çok daha moralli ve coşkulu bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

Perî Belediyesi Eşbaşkanı adayı Naciye Aslan

‘HALKIMIZLA BERABER YÖNETECEĞİZ’

Sandık güvenliğine ilişkin aldıkları önlemleri de anlatan Aslan, “Seçim güvenliğine dair tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Zaten Perî küçük bir yer, iki okul var. Sandık sorumlularımız, müşahitlerimiz ve okul sorumlularımız dışında avukatlar da görev alacak. Bizler de sahada olacağız. Herhangi bir sorun yaşamayacağız. Seçimin sonunda da kazanacağız. Umutluyuz, bütün projelerimizi de gerçekleştireceğiz. Halkımızla beraber yöneteceğiz” diye konuştu.

Artı Gerçek