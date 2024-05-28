Patrik Maşalyan İmamoğlu’nu ziyaret etti

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bir ziyarette bulundu.

Patrik Maşalyan’a ziyarette Patrik Vekili Kıdemli Peder Kirkor Damadyan, ERVAB (Ermeni Vakıflar Birliği) Genel Sekreteri Levon Kuzikoğlu, Meryem Ana Kilisesi/Bezciyan Vakfı Başkanı Hrant Moskofyan eşlik etti.

Patrik Maşalyan, belediye başkanı seçilmesinden dolayı Ermeni toplumu adına Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ederek başarılar diledi. İstanbul gibi kalabalık bir ilin sınırları içerisinde görev yapmanın zorluklarına vurgu yapan Maşalyan, bu görevinde kendisine Allah’ın güç ve akıl vermesi için dua etmeye devam ettiğini ifade etti.

Ekrem İmamoğlu da nazik ziyaret ve iyi dileklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Patrik Maşalyan bu vesileyle belediyenin hizmet sınırları dahilinde kalan bir dizi sorunu gündeme getirdi. İmamoğlu, talepleri İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın dikkatine sunarak, gerekli çalışmaların yapılması ve bir rapor hazırlanması yönünde talimat verdi.

Edindiğimiz bilgilere göre dile getirilerin söz konusu konular, okulların deprem dayanıklılığı ile ilgili çalışmalar hakkındaydı.

(Patrikhane Basın Bülteni, Agos)

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