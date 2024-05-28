Papa’ya, ‘LGBT bireylerine hakaret’ suçlaması: ‘Frociaggine’ ne anlama geliyor?

Papa Francis, İtalyan piskoposlarla kapalı kapılar ardında yaptığı toplantıda LGBT topluluğuna yönelik hakaret içeren bir ifade kullandı. İtalyan medyası, Papa’nın rahip adaylarının dikkatle seçilmesi gerektiğini vurguladığını bildirdi.

İtalyan gazetelerine göre, Papa Francis, İtalyan piskoposlarla kapalı kapılar ardında yaptığı toplantıda LGBT topluluğuna yönelik son derece aşağılayıcı bir terim kullandı. La Repubblica ve Corriere della Sera, Papa’nın rahip okulları olarak bilinen seminerlerin “frociaggine” (argoda homoseksüel) ile dolu olduğunu söylediğini aktardı. Vatikan, bu konuda yorum yapmayı reddetti.

La Repubblica, haberini belirtilmeyen kaynaklara dayandırırken, Corriere della Sera ise bu bilgiyi destekleyen birkaç isimsiz piskoposun olduğunu belirtti. Bu piskoposlar, Arjantinli olan Papa’nın kullandığı İtalyanca terimin saldırgan olduğunu fark etmemiş olabileceğini öne sürdüler. Siyasi dedikodu sitesi Dagospia, 20 Mayıs’ta İtalyan Piskoposlar Konferansı’nın dört günlük toplantısının açılışında bu olayın yaşandığını ilk bildiren site oldu.

LGBT BİREYLERİNİ KUTSAMIŞTI

Papa Francis, 87 yaşında olmasına rağmen, Roma Katolik Kilisesi’ni LGBT topluluğuna karşı daha kucaklayıcı bir yaklaşıma yönlendirdiği için övgü almıştı. 2013’te papalığının başlangıcında, “Bir kişi eşcinsel ise ve Tanrı’yı arıyor ve iyi niyetli ise, ben kimim ki yargılayayım?” demişti. Ancak, geçen yıl aynı cinsiyet çiftlerine üye olan bireyleri kutsamaya izin vererek muhafazakarların tepkisini çekmişti.

Buna rağmen, Papa 2018’de İtalyan piskoposlarla yaptığı bir toplantıda, rahip adaylarının dikkatle incelenmesi ve eşcinsel olduğu şüphelenilen kişilerin reddedilmesi gerektiği mesajını iletmişti, ancak bu mesajında hakaret içeren bir ifade kullanmamıştı.

2005 yılında, Papa Francis’in selefi Benedict XVI tarafından yayımlanan bir belgede, Kilise’nin rahipliğe eşcinsel eğilimlerini en az üç yıl boyunca açıkça yenmiş olanları kabul edebileceği belirtilmişti. Belgede, eşcinsel olanlar, “derinlemesine yerleşmiş” eşcinsel eğilimleri olanlar ve “sözde eşcinsel kültürü destekleyenler” rahiplikten men edilmelidir deniliyordu.

Cumhuriyet Gazetesi