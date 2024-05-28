Papa Francis, homofobik sözleri için özür diledi

Vatikan basın ofisi, Katoliklerin dini lideri Papa Francis’in eşcinseller hakkında kullandığı aşağılayıcı ifadelerin tepki çekmesi sonrasında özür diledi. Açıklamada, “Papa, kendisini homofobik terimlerle ifade etmek niyetinde değildi” denildi.

Artı Gerçek – Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, İtalya kamuoyunun bir kısmı tarafından ‘homofobik’ olarak değerlendirilen ifadeleri için özür diledi. Ruhban okullarına eşcinsellerin kabul edilmesine karşı çıkarken kullandığı ‘aşağılayıcı’ ifadesi İtalyan medyasına sızan Papa, olayın büyük bir tartışmaya dönmesi sonrası açıklama yaptı. Vatikan basın ofisinden yapılan açıklamada, “Papa hiçbir zaman kimseyi gücendirmek ya da kendisini homofobik terimlerle ifade etmek niyetinde değildi” ifadeleri kullanıldı.

BBC Türkçe’nin Roma muhabiri Övgü Pınar’ın haberine göre Vatikan, söz konusu toplantının kapalı kapılar ardında yapıldığını da vurguladı. Açıklamada, Papa’nın basına yansıyan ifadeler nedeniyle ‘incinenlerden özür dilediği’ de belirtildi.

Papa Francis, bu göreve seçilmesi sonrası yaptığı açıklamalarda, LGBTİ+ Katoliklerin dışlanmaması yönünde mesajlar veriyordu. Ancak İtalyan basınında çıkan haberlere göre, söz konusu ifadeyi geçen hafta Roma’da piskoposlarla yaptığı basına kapalı bir görüşmede sarf etti.

Ruhban okullarına eşcinsellerin kabulüyle ilgili bir tartışma sırasında bir piskopos, bekaret yeminini bozmadıkları sürece eşcinsel erkeklerin de rahiplik eğitimi almasına izin verilip verilemeyeceğini sordu. İddialara göre Papa bu soruya olumsuz yanıt verdi ve ruhban okullarında zaten “yeterince eşcinsellik” olduğunu söylerken, argoda eşcinseller için kullanılan bir aşağılayıcı ifade kullandı.

İlk olarak dedikodu haberleriyle tanınan Dagospia sitesinin duyurduğu haber daha sonra büyük gazetelerde de geniş biçimde yer aldı. La Repubblica gazetesi farklı kaynaklardan bu iddiayı doğrulattıklarını yazdı.

2013’te bu göreve seçilmesinden kısa süre sonra “Ben kimim ki eşcinselleri yargılayayım” çıkışıyla dikkat çeken Papa Francis ilerleyen yıllarda da sık sık LGBT olan Katoliklerin kiliseye kabul edilmesi gerektiğini savunmuştu. Bu açıdan Papa’nın özel bir toplantıda da olsa eşcinsellik için hakarete varan bir terim kullanması ve eşcinsellerin ruhban okullarına kabul edilmelerine karşı çıkması tartışma yarattı.

La Stampa gazetesine konuşan Teolog Vito Mancuso, Papa’nın özür dilemesi gerektiğini belirtti. Mancuso, “Geçmişte de benzer bir önyargı olsaydı büyük rahipleri, hatta bazı papaları kaybederdik” dedi. Haber İtalya’da ulusal gazetelerin neredeyse hepsinde baş sayfada yer aldı.

‘HOMOFOBİK GAF’

Sol çizgide yayın yapan La Repubblica baş sayfasından “Papa’dan eşcinsel rahiplerle ilgili homofobik gaf” başlığını kullandı. Sol kanattaki Il Manifesto da Papa’nın gerçek ismini kullanarak “Homofobik Bergoglio” başlığını attı. (Bergoglio, Arjantinli Papa’nın gerçek soyadı) Sağ çizgideki Il Giornale ise bu sözlerin yarattığı şaşkınlığa odaklanarak Papa’nın politik doğrucuları “rahatsız ettiğini” yazdı.

Sosyal medyada da dünden beri Papa ve kullandığı İtalyanca sözcük (frociaggine) en çok konuşulan etiketler arasında. Sosyal medya kullanıcıları arasında, Arjantinli Papa’nın ana dilinin İtalyanca olmaması sebebiyle bu sözcüğün hakaret amacıyla kullanıldığının bilincinde olmayabileceğini savunanlar da var.

Kimileri de homoseksüel de olsa heteroseksüel de olsa Katolik rahiplerin cinsel ilişkiye girmesinin yasak olduğunu vurguladı ve bu durumda cinsel yönelimin belirleyici bir unsur olmaması gerektiğini savundu. 87 yaşındaki bir dini liderin argoda kullanılan bu sözcüğü bilmesine şaşırdığını söyleyenler de oldu. İtalyan basınının kaynak gösterdiği bazı piskoposlar da Papa’nın bu sözcüğü ‘şaka’ amaçlı kullandığını ancak toplantıya katılanlarda bu ifadeyi duymanın bir şaşkınlık yarattığını aktarıyor.

Katolik Kilisesi öğretileri eşcinsel eylemleri “bozukluk” olarak tanımlıyor ancak eşcinsel insanlara “saygı, şefkat ve incelikle” yaklaşılması gerektiğini belirtiyor. Papa Francis de “eşcinsel olmanın suç olmadığını”, bu insanların dışlanmamaları gerektiğini birçok kez tekrarladı. Geçen yıl sonunda da eşcinsel çiftlerin de Katolik kiliselerinde kutsanmasına Papa’dan onay gelmişti. (Kaynak)

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