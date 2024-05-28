Oslo, Madrid ve Dublin Filistin devletini resmen tanıdı: İrlanda Başbakanı, Avrupa’yı İsrail’e yaptırım uygulamaya çağırdı

Filistin devletini resmen tanıma kararlarını yürürlüğe sokan Norveç, İspanya ve İrlanda hükümetleri, Netanyahu hükümetinin tehdit ve suçlamalarıyla mücadele edeceklerini belirtti.

Artı Gerçek – Norveç, İspanya ve İrlanda hükümetleri, Filistin devletini resmen tanıma kararlarının yürürlüğe girdiğini duyurarak, kararı kınayan İsrail’e meydan okudu.

İrlanda hükümetinin kabine toplantısında kararın onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Hükümet, Filistin’i egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanıyor ve Dublin ile Ramallah arasında tam diplomatik ilişkiler kurmayı kabul ediyor” denildi. Karşılıklı büyükelçi atamasının eşzamanlı gerçekleştirileceği belirtildi.

Başbakan Simon Harris, “İrlanda’nın bu kararı umudu canlı tutmakla, İsrail ile Filistin’in yan yana barış ve güvenlik içinde yaşamasının tek yolunun iki devletli çözüm olduğuna inanmakla ilgili” diyerek ekledi:

“İsrail Başbakanı Netanyahu’ya bir kez daha dünyayı dinlemesi ve Gazze’de gördüğümüz insani felaketi durdurması çağrısında bulunuyorum.”

İRLANDA BAŞBAKANI: AVRUPA ÇOK DAHA FAZLASINI YAPMALI

Avrupa’nın Gazze’de ateşkes için baskı yapmak ve İsrail’e yaptırım uygulamak için “çok daha fazlasını” yapabileceğini belirten Harris, “Avrupa ile İsrail arasında aslında ticari faydaya dayalı bir ortaklık anlaşmamız var. Bu ülkedeki insanların ezici çoğunluğunun bu anlaşmanın insan hakları açısından gözden geçirilmesini isteyeceğinden eminim” dedi.

HARRİS’TEN NETANYAHU’YA ‘AŞAĞILIK VE İĞRENÇ’ TEPKİSİ

İrlanda Başbakanı, Netanyahu’nun pazar gecesi Refah’a hava saldırısında en az 45 Filistinlinin çadırlarında diri diri yanarak ölmesine getirdiği açıklamayı da reddetti: “Maalesef, arada belirli bir dehşet olayının yaşandığı ve İsrail Başbakanı’nın çıkıp bunu ‘trajik hata’ olarak tanımladığı yeni, aşağılık ve iğrenç bir eğilimin ortaya çıktığı dönemdeyiz.”

NORVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI: DÖNÜM NOKTASI

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide de “Norveç, 30 yılı aşkın süredir Filistin devletinin en güçlü savunucularından biri olmuştur. Norveç’in Filistin’i resmen devlet olarak tanıdığı bugün, Norveç ile Filistin arasındaki ilişkide bir dönüm noktasıdır” açıklamasını yaptı.

“İsrail hükümetinin yapıcı bir girişimde bulunma belirtisi göstermemesinin üzüntü verici olduğunu” dile getiren Eide, pazar günü Norveç’in Filistin’i tanımasıyla ilgili diplomatik belgeleri Filistin Yönetimi Başbakanı’na sunmuştu.

Norveç, İspanya, İrlanda’nın 22 Mayıs’ta tanıma kararı duyurusu yapması üzerine üç ülkeden büyükelçileri geri çağıran ve üç ülkenin İsrail’deki büyükelçilerine protesto notası verdiren İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, yine devreye girdi.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI, İSPANYA’YA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Katz, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i Yahudi halkını ortadan kaldırma çağrılarının suç ortağı olmakla itham etti. İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz’ın geçen hafta yaptığı konuşmayı “Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak” sloganıyla bitirmesi ve bunu iki devletli çözümü desteklemekle izah etmesine atıf yapan İsrail Dışişleri Bakanı, X’te şu paylaşımı yaptı:

“(İran dini lideri) Hamaney, (Hamas’ın Gazze’deki lideri) Sinvar ve Diaz, İsrail’in ortadan kaldırılması ve nehirden denize kadar İslamcı Filistin terör devletinin kurulması çağrısında bulunuyor.”

“Sanchez, yardımcınızı kovmaz ve Filistin devletini tanıdığınızı beyan ederseniz, Yahudi soykırımı ve savaş suçlarının kışkırtılmasının ortağı olursunuz.”

‘SAKİN AMA KARARLI YANIT VERECEĞİZ’

Bunun üzerine İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, üç ülkenin, İsrail’in öfkeli tepkisine “koordineli olarak sakin ama kararlı” yanıt vereceğini duyurdu. (Reuters, Times of Israel, Dış Haberler)

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