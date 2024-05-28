MGK bildirisinde yapay zeka vurgusu: Bu alanda ileri kabiliyetler geliştirilmesine öncelik verilecek

DUVAR – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Beştepe’de düzenlenen toplantı, yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü.

‘FİLİSTİN’İ TANIYAN DEVLETLER TARİHİN DOĞRU TARAFINDA YER ALDI’

Toplantının ardından yayımlanan 7 maddelik bildiride İsrail’in Filistin’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılara tepki gösterildi.

Bildiride, “Gazze’deki katliamlarını sürdüren İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçlara son vermesi için dünyanın dört bir yanında yükselen sesleri bastırmaya yönelik uygulamaların; hukukun üstünlüğü, demokrasi ve ifade hürriyetini savunduğunu iddia eden çevrelerin samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdiği belirtilmiştir. Buna mukabil tarihin doğru tarafında yer alarak Filistin Devleti’ni tanıyan ülkelerin sayısının ve katliamın sorumlularının adalete karşı hesap vermesine yönelik çabaların artmasının kritik önemde olduğu ifade edilmiştir” denildi.

‘UKRAYNA’DA İNSANİ DURUM HER GEÇEN GÜN KÖTÜLEŞİYOR’

Rusya-Ukrayna savaşına değinilen bildiride, “Ukrayna’daki insani durumun her geçen gün kötüleşmesine sebep olan savaşa ilişkin son gelişmeler ele alınarak adil ve kalıcı bir barışın en kısa sürede tesisine ilişkin imkânlar değerlendirilmiş; kıyıdaş ülkelerle birlikte, Karadeniz’de seyrüsefer emniyetinin tahkimine yönelik çalışmaların sürdürülmesinin önemi vurgulanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Bildiride Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki müzakerelerde barış anlaşması için sürdürülen çabalara destek verildiği de belirtildi.

‘YAPAY ZEKA BÜYÜK FIRSATLAR VE YENİ TEHDİTLERİ BERABERİNDE GETİRİYOR’

Yapay zeka alanında Türkiye’nin çalışma yürütmesinin önemli olduğu vurgulanan bildiride, şöyle denildi:

“Yapay zeka alanında kaydedilen ilerlemenin, insanlık tarihinde yeni bir merhaleye geçilmesini mümkün kılabilecek büyük fırsatlar sunduğuna; bununla birlikte, bahse konu sahadaki potansiyelin birtakım sınamaları ve siber alanda oluşan yeni tehditleri de beraberinde getireceğine dikkat çekilmiştir. Türkiye’nin, yapay zeka çalışmalarının ilmi, askeri, iktisadi ve içtimai neticelerine hazırlıklı olmasının ve bu alanda ileri kabiliyetler geliştirmesinin önem ve önceliğine işaret edilmiştir.”

(HABER MERKEZİ)

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