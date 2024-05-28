Kalfayan: Kapatma kararı verme lüksümüz yok

Kalfayan Vakfı basında çıkan bazı haberler üzerine bir açıklama yaptı.

21 Mayıs’ta Jamanak gazetesinde çıkan haber, Beyoğlu Üç Horan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aksel Topalyan’ın açıklamalarına yer vermişti. Habere göre Topalyan, Beyoğlu Üç Horan İsim Günü buluşması sonrasında Patrik Maşalyan’ın da bulunduğu bir toplantıda Kalfayan’ın büyük bütçe açığı içinde olduğunu, okulun önümüzdeki yıl sadece ana sınıfı olarak hizmet vereceğini, öğrencilerin Aramyan’da öğrenim göreceğini, Kalfayan mülklerinin Ermeni toplumu yararına kullanılacağını belirtmişti. Haber üzerine Kalfayan yönetimi şu açıklamayı yaptı:

“Bugün (21 Mayıs) basında yer alan bir haber bizleri bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmıştır.

Cemaatimizin bu özel kurumu kuruluşundan bugüne her zaman toplumumuzun hayırsever üyelerinin yardımları ile bugüne kadar ayakta kalmıştır. Ülkenin ve dünyanın ekonomik olarak içinden geçtiği durum ortadadır. Kurumumuz da bundan ziyadesi ile etkilenmiştir. Masraflar ile aynı oranda artmayan gelirimiz bütçe dengemizi sarsmıştır.

Vakfın seçilmiş yönetim kurulu üyeleri sayın Alfret Suna başkanlığında okulumuzu ve yatakhanemizi ayakta tutmak için emek vermektedirler. Toplumumuzun değerli sanatçıları da düzenledikleri etkinliklerden elde edilen gelirleri bizlerle paylaşmayı seçmektedir.

Yakın zamanda değerli Ressam Meline Talas’ın verdiği desteğe bu Cumartesi Nerseh Vartabet de katılmaktadır. Benzer şekilde Maral Ayvaz da düzenleyeceği konserin gelirlerinden Kalfayan okuluna destek olma kararı almıştır. Bu ve benzeri destekler bizlere nefes aldırmaktadır. Fakat takdir edersiniz ki Vakıflardan gelecek destekler de bu kurumun devamlılığı için elzemdir.

Yönetim Kurulumuz Kalfayan’ı ayakta tutmak için çabalarken, toplumda farklı senaryoların düşünülmesi, zikredilmesi, bu senaryoların kimilerince benimsenmesi, kimilerince benimsenmemesi çok doğaldır. Yönetim Kurulu olarak herhangi bir başka kurum ile birleşme konusunda alınmış somut bir kararımız bulunmamaktadır. Böyle bir açıklamayı yapmak kurumun seçilmiş ve görev başında olan Yönetim Kuruluna düşer.

Toplumumuzun ekonomik olarak refahının bu denli yüksek olduğu bir dönemde salt ekonomik gerekçeler ile bir kurumu kapatma kararı verme lüksümüz olmamalıdır. Kaldı ki böyle bir karar vermek, o kurumu 5 yıl için yönetmeye talip olan kişilerin de tek başlarına alabilecekleri bir karar değildir. Yönetim Kurulu her türlü senaryoyu çalışıp altından kalkamayacağını gördüğünde konuyu Patrikhane kanalı ile toplumun kanaat önderlerine götürmekle yükümlüdür.”

Agos