İsrail’in Refah saldırısına tepkiler büyüyor

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın aktardığına göre, İsrail ordusunun Refah’ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı bir yerleşkeye yönelik düzenlediği saldırıda çoğu yanarak olmak üzere en az 45 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yüzlerce yaralının olduğunu açıkladı.

Saldırı uluslararası alanda kınandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Hamas’a karşı savaşı sürdürme sözü verdi.

İsrail parlamentosunda konuşan Netanyahu, saldırının “trajik bir hata” olduğunu söyledi. Netanyahu, “Her hedefe ulaşılmadan savaşı sona erdirme niyetinde değilim” diye devam etti. İsrail Pazar günkü saldırıda iki üst düzey Hamas üyesinin hedef alındığını savunmuştu. Hava saldırının yol açtığı yangın nedeniyle sivil kayıplar yaşandığı yönündeki haberleri de kabul eden ordu, olayın “inceleme altında” olduğunu söyledi.

Saldırı, İsrail güçlerinin iki hafta önce kara harekatına başladığı Refah’ın batısındaki Tel Al-Sultan mahallesinde gerçekleşti. Burada kentin doğu bölgelerinden kaçan binlerce kişi yaşıyor.

BM Güvenlik Konseyi ise Cezayir’in talebi üzerine bugün Refah saldırısını görüşmek üzere acil toplanacak.

BM Genel Sekreteri António Guterres Pazartesi günü yaptığı açıklamada “Gazze’de güvenli bir yer yok. Bu dehşet sona ermelidir” dedi.

Öte yandan tüm uluslararası tepkilere rağmen İsrail Refah’a yeni askeri saldırılar düzenledi.

Gazze’deki Filistin Sivil Savunma Kurumu, Pazartesi gecesi Refah’ın kuzeyindeki bir evin İsrail tarafından bombalanması sonucu yedi kişinin öldüğünü açıkladı.

Yerel gazeteciler Salı sabahı yeni hava saldırıları ve silah sesleri duyulduğunu bildiriyor.

Af Örgütü: Savaş suçu

Uluslararası Af Örgütü ise 27 Mayıs’ta yaptığı açıklamada Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin, İsrail’in geçen ay gerçekleştirdiği üç hava saldırısını savaş suçu olarak soruşturması gerektiğini belirtti.

Örgüt, “16 Nisan’da El Megazi’ye, 19 ve 20 Nisan 2024 tarihlerinde ise Refah’a gerçekleştirilen saldırılar, İsrail ordusunun son yedi aydır işgal altındaki Gazze Şeridi’nde işlediği daha geniş çaplı savaş suçlarının da bir diğer kanıtıdır” dedi.

Uluslararası Af Örgütü Araştırma, Savunuculuk, Politika ve Kampanyalar Kıdemli Direktörü Erika Guevara-Rosas “Bu araştırmada belgelediğimiz vakalar, son yedi ay içinde İsrail ordusunun uluslararası hukuku ihlal ederek tam bir cezasızlıkla Filistinli sivilleri öldürdüğü ve insan hayatını utanmazca hiçe saydığı bariz saldırı modelinin örnekleridir.” dedi.

Ekim 2023’ten bugüne Uluslararası Af Örgütü, İsrail’in, 159’u çocuk toplamda 370 sivilin öldürülmesine ve yüzlerce kişinin yaralanmasına yol açan 16 hava saldırısı hakkında ayrıntılı araştırmalar yürüttü. Uluslararası Af Örgütü, İsrail güçlerinin işlediği, doğrudan sivilleri hedef alan saldırılar ile gelişigüzel saldırıların yanı sıra diğer hukuka aykırı saldırılar ve sivil halkı toplu halde cezalandırmayı da içeren savaş suçlarına ilişkin kanıtlar tespit etti.

Agos