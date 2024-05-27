Haïdouti Orkestrası ‘Avrupa Günü’ kutlamaları için Anadolu’daydı; işte büyük ilgi gören konserlerden ezgiler

Paris merkezli grup; 14 yıldır Balkanlar, Türkiye ve Orta Doğu’nun müzikal mirasını keşfediyor. Dördüncü albümleri ‘Babel Connexion’ 2017 yılında yayımlandı. Albümde Ermeni, Azeri ve Lübnan müziğinden etkilenen parçalar yer alıyor.

T24 Kültür Sanat

Fransa, Yunanistan, Türkiye, Romanya ve Sırbistan kökenli müzisyenlerin oluşturduğu Haïdouti Orkestrası, büyük ilgi gören bir Anadolu turnesine çıktı.

Avrupa Günü kutlamaları kapsamında Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri (ABBM) tarafından düzenlenen konserler; dayanışma, çok kültürlülük ve bir arada yaşama dikkat çekti ve kültürler arası “Paylaştığımız değerler ve tarih” sloganını yansıtarak dört şehirde gerçekleştirildi.

Grubu Fransa, Yunanistan, Türkiye, Romanya ve Sırbistan’dan müzisyenler oluşturuyor

Paris merkezli grup; 14 yıldır Balkanlar, Türkiye ve Orta Doğu’nun müzikal mirasını keşfediyor. Dördüncü albümleri ‘Babel Connexion’ 2017 yılında yayımlandı. Albümde Ermeni, Azeri ve Lübnan müziğinden etkilenen parçalar yer alıyor. Çok sesli, çok etnikli ve çok kültürlü grup, şarkılarıyla nefret söylemi ve kültürel izolasyona karşı mücadele ediyor.

İşte büyük ilgi gören konserlerdeki o ezgiler…

Grubun davulcu Sylvain Dupuis, çok kültürlü müziklerinin nasıl ortaya çıktığını şöyle anlatıyor: “Hepimiz Fransa’da yaşıyoruz. Her birimiz kendi kültürünü getiriyor ve bunun sonucunda ortaya yaptığımız müzikte büyük bir harman çıkıyor.”

Grubun akordeoncusu Adrian Iordane, “Bir çingene müzisyen olarak müziğimin ve geleneğimin, zenginliğini göstermenin önemli olduğunu düşünüyorum. Müzik becerilerimi paylaşabilmek benim için bir zevk” diyor.

7 Mayıs’ta Van’da yolculuğuna başlayan grup; 9 Mayıs’ta Şanlıurfa’da, 10 Mayıs’ta Gaziantep’te sahne aldı ve 11 Mayıs’ta Kayseri’de turnesini tamamladı.

Türkiye’ye hayran kalan grup üyelerinden Manel Girard şöyle diyor: “Türkiye’ye ilk gelişim. Buradaki atmosfer harika. Şanlıurfa’yı çok sevdim.”

Grubun Türkiye kökenli üyelerinden Ruşan Filiztek

Grupta Türkiye’den müzisyenler de yer alıyor. Bunlardan biri olan Ruşan Filiztek şöyle konuşuyor: “Hepimiz çok heyecanlıydık. Van, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kayseri rotasında hem doğanın zenginliğini gördük hem de insanların sıcakkanlılığını hissettik.”

Türkiye’den diğer bir üye Edika Gündüz ise “Seyirci muhteşemdi. Müziğimiz, onların enerjisiyle birleşince aramızda çok iyi bir duygusal paylaşım oldu” diyor.

Grubun solisti Edika Gündüz

Seyirciler şarkılara eşlik etti

İzleyiciler konserleri büyük bir heyecanla izledi. Grupla birlikte şarkılar söylediler, dans ettiler ve coşkuyla grubu alkışladılar. Gaziantepli izleyicilerden Gönül Doğru şöyle diyor: “Orkestra hepimizin ortak kültürünün müziğini seslendirdi. Şarkılar farkı dillerde olsa da ezgileri tanıdık olduğu için hepimiz eşlik ettik.”

Gaziantepli diğer bir izleyici Levent Elbeyli ise “Bir Avrupa kentine layık vizyonla Gaziantep’te güzel bir konser izledik” ifadelerini kullanıyor.

Seyirciler büyük bir coşkuyla halay çekti

“Çok güzel bir etkinlikti. Ezgilere aşinaydık çünkü aynı coğrafyayı paylaşıyoruz” diyor Kayseri konserinin ardından Furkan Kapanoğlu.

Şanlıurfa konserini izleyen Melike Demirbaş, “Konsere bayıldım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diyerek hislerini paylaşıyor.

Van konserini izleyen Erinç Açıkgöz ise, “Harika bir konserdi. Daha önce hiç duymadığım bir gruptu ama bir müzisyen olarak çok etkilendim. Pek çok türü ustalıkla sentezlediler” diye konuşuyor.

Grup üyeleri sahnede halay çekerken

AB değerlerinin altı çizildi

ABBM koordinatörleri de halkın konserlere olan ilgisini doğruluyor. Şanlıurfa ABBM Koordinatörü Erol Yüncü konserlerin önemini vurguluyor ve şunları söylüyor:

“Konser öncesinde ve sonrasında pek çok olumlu geri dönüş aldık. Bu gibi aktiviteler AB değerlerinin altını çiziyor ve farklı kültürlerin bir arada uyum içinde yaşayabileceğini gösteriyor”

Gaziantep ABBM Koordinatörü Sezin Darwish

Gaziantep ABBM Koordinatörü Sezin Darwish’ konserlerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Gaziantep, kültürlerin beşiği olan Mezopotamya’da yer alıyor. Bu nedenle farklı kültürlerden insanların bir araya geldiği Haïdouti Orkestrası Gaziantep’te büyük bir ilgiyle karşılandı. Müziğin evrensel gücü sayesinde Avrupa Birliği’ni Gaziantep halkına tanıttık.”

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise, “Grubun kendisi, yaptığı müzik ve verdiği konserler müziğin birleştirici gücünün bir kanıtı. Konserlerde grup üyeleri ve dinleyiciler arasındaki duygusal bağ ve paylaşım paha biçilemezdi. AB Delegasyonu olarak bu kültürel paylaşımın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuşuyor.

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