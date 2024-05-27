Ermenistan’ın ekonomik faaliyet endeksi, dört ayda yüzde 13.2 arttı

Ermenistan Cumhuriyeti İstatistik Komitesi tarafından yayınlanan verilere göre sanayi üretimi hacmi, bu yılın Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26.8 arttı.

İnşaat hacmi, 2024’ün ilk 4 ayında yüzde 13.7 arttı.

Ocak-Nisan döneminde ticaret hacmi, 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 26.7 arttı. Aynı dönemde, sunulan hizmetlerin hacmi yüzde 3.9 arttı.

Bu yılın ilk 4 ayında tüketici fiyat endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.1 azalırken, sanayi ürünleri fiyat endeksi yüzde 0.7 arttı. Elektrik üretim hacmi yüzde 0.4 arttı.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde dış ticaret hacminde önemli bir artış kaydedildi, geçen yılın aynı dönemine göre artış 2.4 kat oldu. Aynı zamanda, ihracat 2.8 kat, ithalat ise 2.1 kat arttı.

Dram döviz kuru, Ocak-Nisan döneminde Amerikan doları karşısında 400,16 dram olarak kaydedildi.

ERMENİ HABER AJANSI