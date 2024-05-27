Dört köyün Azerbaycan’a geri verilmesinin ardından Ermenistan’da protesto

By euronews

Başbakan Paşinyan, Azerbaycan ile sınır anlaşmazlıklarının çözülmesinin “Ermeni Cumhuriyeti’nin uluslararası kabul görmüş ve meşru sınırları içindeki varlığının tek garantisi olduğunu” söyledi.

REKLAM

Ermenistan’ın yapılan müzakerelerde dört köyü Azerbaycan’a iade etmesi başkent Erivan’da yapılan gösteride protesto edildi. Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını isteyen protestocular, dört köyün karşılıksız verildiğini öne sürdü.

Azerbaycan’ın büyük ilerleme sağladığı son Karabağ savaşının ardından taraflar arasında yapılan sınır belirleme çalışmaları sürüyor.

İki ülke arasında yapılan müzakerelerde Azerbaycan, Ermenistan’ın işgali altında bulunan 4 köyün geri verilmesini talep etmişti.

Varılan anlaşma gereği Ermenistan, 4 köyü iade ederken, iki ülke arasındaki sınırın 12.7 kilometrelik kısmı da belirlenmiş oldu. Böylece Gazah ilinin 4 köyü Azerbaycan’a geçmiş oldu.

Anlaşmanın ardından başkent Erivan’da toplanan binlerce Ermeni, Gürcistan’a giden otoyol üzerinde bulunan stratejik köylerin iadesine sert tepki gösterdi.

Tavuş bölgesinin dini temsilcisi Başpiskopos Bagrat Galstanyan’ın liderliğinde yapılan gösteride Paşinyan’ın istifası istendi. Göstericiler, 4 köyü veren Paşinyan yönetiminin karşılık olarak hiçbir şey almadığını öne sürdü.

Erivan-Aştarak karayolunu trafiğe kapatan göstericilere polis müdahale ederken, Başpiskopos Galstanyan başbakanlığa aday olduğunu duyurarak erken seçim çağrısı yaptı.

Akşam saatlerinde televizyonda açıklama yapan Başbakan Paşinyan ise Azerbaycan ile sınır anlaşmazlıklarının çözülmesinin “Ermeni Cumhuriyeti’nin uluslararası kabul görmüş ve meşru sınırları içindeki varlığının tek garantisi olduğunu” söyledi.

Euronews