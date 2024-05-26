Ermenistan’da protestoculardan yeni miting

Ermenistan’ın Azerbaycan ile yaptığı anlaşma çerçevesinde Tavuş bölgesindeki dört köyü Azerbaycan’a iade etme kararı vermesine yönelik tepkiler sürüyor. Protestocular önceki hafta başkent Yerevan’da, sonra da Tavuş bölgesinde eylemler gerçekleştirmişti. 26 Mayıs Pazar günü yeniden Yerevan’da bir miting yapıldı. Başbakan Paşinyan ile ülkede selden etkilenen bölgelerde.

“Vatan İçin Tavuş” hareketinin lideri ve başbakan adayı Başepiskopos Bagrat Galstanyan, Başbakan Nikol Paşinyan’a yeniden istifa çağrısında bulundu.

Başbakan Paşinyan ise, öğleden sonra sel nedeniyle çökme ve yıkımların yaşandığı Lori ve Tavuş bölgesine doğru yola çıktı.

Başpiskopos Galstanyan, 27 Mayıs sabahından itibaren itaatsizlik ve protesto eylemlerinin başlayacağını duyurdu.

“Hükümeti halkın taleplerini dikkate almaya zorlayacağız” diyen Galstanyan muhalefet hareketince başbakan adayı olarak ilan edildi.

Ruhaniliğinin askıya alınmasını talep eden Galstanyan çifte vatandaş (aynı zamanda Kanada vatandaşı) bir engel olmayacağını da iddia etti.

Galstanyan Paşinyan’a seslenerek “Eğer gelmezsen, ben de seninle tanışmayı umarak hükümete tahsis edilen yazlık evine geleceğim.” dedi.

Bu arada Tavuş bölgesinde sel sonucu 1 ev çöktü, 44 ev, 2 otel, 18 bina selden etkilendi.

Agos