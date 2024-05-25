Ermenistan sınırındaki dört köyün kontrolü Azerbaycan’a geçti

By euronews

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ermenistan hükümetinin resmi Youtube sayfasından halka hitaben konuşma yaptı.

Bakü ile Erivan arasında varılan anlaşma uyarınca Ermenistan sınırındaki Tavuş bölgesinde dört köyün kontrolü Azerbaycan’a geçti.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev, cuma günü yapılan sınır belirleme anlaşması uyarınca Azerbaycan’a iade edilen toprakların büyüklüğünün 6,5 kilometrekare olduğunu söyledi.

Ermenistan, nisan ayında söz konusu köyleri Azerbaycan’a iade edeceğini açıklamış, her iki taraf da bunun otuz yılı aşkın bir süredir çatışan Erivan ve Bakü arasında barış anlaşmasına giden yolda bir kilometre taşı olduğunu söylemişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın dört köyü teslim etme kararı ülke içinde protestolara neden olurken, göstericiler “ihanet” olarak nitelendirdikleri bu karar nedeniyle Paşinyan’ı istifaya çağırıyor.

Paşinyan, cuma günü geç saatlerde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Ermenilerin uzun zamandır belirli bir coğrafi alan içinde bir vatan arayışında olduklarını ve ulusal sınırların belirlenmesinin bu sürecin bir parçası olduğunu anlattı.

“Gerçek Ermenistan anlayışı devlet ideolojisi olmalı”

Sınırların çizilerek egemen ve demokratik “gerçek bir Ermenistan” oluşturulmasının, ulusal devlet ideolojisi ve vizyonu haline gelmesi gerektiğini söyleyen Paşinyan, halihazırdaki Ermenistan Cumhuriyeti dışında bir “tarihi Ermenistan” arayışının, şimdiye kadar gerçekçi Ermenistan hakkındaki halkın fikirlerinin somutlaşmasına ve ilerlemesine engel haline geldiğini kaydetti.

Paşinyan, özellikle Sovyetler Birliği döneminde ve sonrasındaki anlayışların Ermenileri “mevcut topraklar dışında bir Ermenistan” aramaya ittiğini, bunun uluslararası ilişkilerde de bir unsur olarak kullanıldığını vurguladı.

Ermenistan’da kalıcı ve başarılı bir gelecek sağlanması için “barış gündemine” ve “gerçekçi bir stratejik Ermenistan vizyonuna” dönülmesi gerektiğini belirten Ermenistan Başbakanı, aksi takdirde barışın mümkün olmayacağını, devletin gelişiminin engelleneceğini ve varlığının sürdürülemeyeceğini dile getirdi.

“Gerçek Ermenistan psikolojisine sancılı bir yoldan geçtim”

Paşinyan, sınırlı kaynakların ve enerjinin, gerçek Ermenistan’ın stratejik ihtiyaçlarına harcanmaması durumunda, Ermenistan’ın kalkınmasının ve geleceğinin engelleneceğini, ihtiyaç duyulan barışın da ulaşılamaz hale geleceğini söyledi.

Paşinyan, hükümetinin bu konudaki politikasına değinerek, şöyle devam etti:

“Çeşitli değerlendirmelerin aksine hükümetimiz vatan ve devlet kavramlarını ayrıştırmıyor, yeniden birleştirmeye, eşitlemeye çalışıyor çünkü Ermenistan Cumhuriyeti’ni kurmanın ve güçlendirmenin tek yolu budur. Aksi takdirde zaten sınırlı olan kaynaklarımızı vatanın, devletin geleceğini baltalayan bir ‘vatan arayışı’ için harcayacağız.”

Kendisinin de bizzat “tarihi Ermenistan” psikolojisinden “gerçek Ermenistan” psikolojisine sancılı bir yoldan geçtiğini vurgulayan Paşinyan, sınırları çizilmiş, egemen ve demokratik, 29 bin 743 kilometrekarelik “gerçek Ermenistan’ın” devlet ideolojisi ve vizyonu haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

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