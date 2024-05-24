Surp Sarkis Kilisesi’nin yenilenmesi için ilk adım atılıyor

Diyarbakır’da Surp Sarkis Ermeni Kilisesi’nin yenilenmesi için ilk adım 13 Haziran’da atılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ayırdığı ödenekle çalışmalar başlayacak.

Diyarbakır’daki tarihi Ermeni kiliselerinden Surp Giragos yenilendi ancak yine Suriçi’ndeki Surp Sarkis yıkık vaziyette. Kilise 2023’teki 6 Şubat depremlerinde daha da hasar gördü.

Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi Vakfı, kendisine bağlı kilisenin yenilenmesi için uzun süredir çalışma yürütüyordu. Proje hazırlandı, Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı.

Hayli kapsamlı projede kilisenin yenilenmesinin yanısıra atölyeler, konferans salonları, sergiler de var.

Agos’un haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı proje için 5 milyon TL’lik bir ödenek ayırdı.

Bu çerçevede çalışmalara 13 Haziran’da başlanacak.

Ergun Ayık başkanlığındaki Surp Giragos yönetimi İstanbul’a gelerek Patrik Maşalyan’ı ziyaret etti ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Patrik Maşalyan gelişmeden duyduğu mutluluğu dile getirerek vakfı tebrik etti. Çalışma için destek sözü verdi.

Bu çerçevede 13 Haziran’da Patrik Maşalyan’ın katılımıyla restorasyon çalışmaları törenle başlayacak.

Edindiğimiz bilgilere göre projenin tamamlanması için toplamda 60 milyon TL civarında bir kaynak gerekiyor. Vakıf ve Ermeni toplumu kalan bu kaynağı da tamamlamak için çalışmalar sürdürüyor.

T24