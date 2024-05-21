Kızılcık Şerbeti İsrail’e peşkeş mi çekildi?

Hassas dini konular üzerinde gezinen, muhafazakar- seküler ayrımını derinleştiren iki dizi Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar ile ilgili sosyal medyada ciddi iddialar dolaşıyor. Özellikle X’teki “Abese İrca” adlı hesap tarafından ileri sürülen görüşler çokça yankı buldu. İşte diziler kazanını kaynatan o iddialar:

“1-) Kızıl Goncalar dizisinin yapım şirketi Gold Film. Sahibi de Faruk Turgut. Gold Film’in bir diğer dizisi de Kızılcık Şerbeti. Şimdi gelin Müslüman kardeşlerim size nasıl bir oyun oynandığını anlatayım. Evet Gold Film, Kızıl Goncalar dizisinde boykot ürünlerinin reklamını yapmıyor. Peki Kızılcık Şerbeti’nde? Aynı yapım şirketinin diğer dizisinde neredeyse her bölüm boykot ürünlerinin reklamı yapılıyor. Faruk Turgut’un bunu neden yaptığını hiç düşündünüz mü? Sebebi sizsiniz. Gelin anlatayım.

2-) Kızıl Goncalar dizisinin yapımcısının Gazze’deki soykırım ve boykot ile ilgili hiçbir hassasiyeti yok. Buyurun aşağıda Gold Film’in diğer dizisi Kızılcık Şerbeti’nde sahne içine yerleştirilmiş boykot ürünlerinin reklamları. Peki aynı yapım şirketi neden böyle bir politika izliyor? Evet sebebi siz değerli Müslüman kardeşlerimsiniz. Gold Film, Kızıl Goncalar dizisinin izleyici kitlesinin boykot konusunda hassas Müslümanlar olduğunu biliyor. Yapım şirketleri, diziyi izleyenleri araştırma şirketleri vasıtasıyla sınıflandırıyor. Bu şirketler çok profesyonel yöntemlerle izleyici kitlesinin unsurlarını tespit ediyor. Kızılcık Şerbeti’ni daha çok sekülerler, Kızıl Goncaları ise dindarlar izliyor. İşte Gold Film, o yüzden Kızıl Goncalar’da yerli, Kızılcık Şerbeti’nde ise boykot ürünlerinin reklamını yapıyor. İkisinin parası da Faruk Turgut’un cebine gidiyor.

3-) RTÜK bu reklamları tespit edip ceza kesmesine rağmen Gold Film sahne içi reklamdan vazgeçmiyor çünkü boykot yüzünden satışları ciddi şekilde düşen bu İsrail bağlantılı firmalar, kesilen cezanın çok üstünde paralar veriyor Gold Film’e. Pek çok kanal ve yapım şirketi tepkiden çekindiği için bu firmaların reklamlarını almıyor artık. Faruk Turgut boykot ürünlerine can simidi oluyor. Yani siz bu dizileri izleyerek bu adamı paraya boğuyorsunuz. Size kardeşinizden nazikçe bir uyarı bu. İzlemeyin.” Bakalım bu iddiaya karşılık Gold Film ve Faruk Turgut’un nasıl bir açıklaması olacak…

A Haber’in büyük başarısı

A Haber bir kez daha büyük bir habercilik başarısının altına imza attı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı ile beraber 9 kişinin hayatını kaybettiğini tüm dünya pazartesi sabahı erken saatlerde A Haber’den öğrendi. Yabancı ajanslar da habere kaynak olarak A Haber ve Atv’yi gösterdiler.

Hep söylerim, televizyon haberciliği zor ve masraflı bir iştir. Haberin gerçekleştiği yerde değilseniz, sadece “yansıtıcı” olmakla yetinir ve geriye düşersiniz. A Haber ise helikopterin kaybolduğunun öğrenildiği andan itibaren özel ekibiyle bölgedeydi. Muhabir Mehmet Karataş ve kameraman Kadir Mercan gece boyunca sarp arazide olay yerine ulaşmak ve son bilgilerle görüntüleri bizlere ulaştırmak için olağanüstü çaba harcadılar. Sonunda tüm dünyanın gündemini değiştiren ölüm haberlerini verdiler. Ardından da haber kanalları arasında yine ilk kez korkunç kırımı gören tanıklarla konuştular.

A Haber’in bölge muhabiri Ekber Karabağ da Tahran’da yaşanan büyük şoku anlık bildirimlerle duyurdu. Aynı zamanda ülkemizin sözüne güvenilir uzman akademisyenleri de stüdyoda kuşkulu olayı en tarafsız şekilde analiz ederek izleyicileri anında aydınlattılar.

Söylenecek söz belli: Helal olsun A Haber’e…

Şeref kürsüsü

İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı’nın hayatını kaybettiği helikopterin enkazını Türkiye’den gelen Akıncı SİHA tespit etti.

Zap’tiye

19.05.Pazar günü, tam da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda, doğum günü 19 Mayıs olan Mustafa Kemal Atatürk’ün takımı Fenerbahçe, saat 19.05’de başlayan maçta Galatasaray’ı, bir kişi eksik oynadığı maçta, kendi evinde yendi. Fenerbahçelilerin de bayramı kutlu olsun…

Ne demiş?

“Gemiler neden batar bilir misin evlat? Etrafındaki sulardan değil, içine aldığı sulardan batar.” (Dünya Malı – Eksi Bir filminde Uğur Yücel’in repliği)

Sabah Gazetesi