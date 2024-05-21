İsrailli 1300 akademisyenden Gazze’ye saldırıların son bulması için ortak bildiri

İsrail’de 8 aydır devam eden Gazze Savaşı’na karşı ortak bildiri imzalayan 1300 akademisyen, “kendini savunma hakkının, gerçekçi olmayan bir amaç ya da liderlerin siyasi olarak hayatta kalması için savaşı sürdürme hakkı sağlamadığını” söyledi.

Artı Gerçek – İsrail’in Gazze Savaşı’nın 228. gününde Hamas’ın Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 85 Filistinli daha öldürüldü, 200 Filistinli daha yaralandı. Böylece İsrail’in 7 Ekim’den beri düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinli sayısı en az 35 bin 647’ye, yaralanan Filistinli sayısı 79 bin 852’ye yükseldi. Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’e karşı soykırım davasına, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı’nın hem Hamas hem İsrail liderlerine yönelik yakalama emri talebine rağmen saldırılar hız kesmezken, İsrailli akademisyenlerden ortak bildiri geldi.

‘İSRAİL’E DE FATURASI AĞIR’

Haaretz’e göre, İsrail genelinde 1300 akademisyenin imzaladığı ortak bildiride, “savaşa devam etmenin faydasının açık biçimde belirsiz olduğu, savaşın bir yandan Gazze’deki sivillere feci zarara, açlığa ve altyapıda eşi görülmemiş yıkıma neden olduğu, diğer yandan İsrail’de can kayıpları, binlerce kişinin akıl sağlığının bozulması, devasa ekonomik zarar ve hukukun çiğnenmesini beraberinde getirdiğine” dikkat çekildi.

MEŞRU MÜDAFAA HAKKI SÖYLEMİNE İTİRAZ

Hamas’ın 7 Ekim İsrail saldırısından beri Gazze’de savaş yürüten Benyamin Netanyahu hükümetinin soykırım suçlamalarını meşru müdafaa hakkı iddiasıyla savuşturma pratiğine atıfla, akademisyenler, “Kendini savunma hakkı, gerçekçi olmayan amaç veya siyasi liderliğin hayatta kalması için bir savaş yürütme hakkı vermez” dedi.

HER GÜN PROTESTO GÖSTERİSİ

İsrail’de Hamas’ın elindeki İsrailli rehinelerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasına varılmasına yönelik her gün protesto gösterileri düzenlenirken, sanat, akademi ve farklı meslek gruplarından bazı isimler Gazze Savaşı’nın sonlandırılması için çağrılar yapıyor.

İSRAİL’İN SON FELAKETİ REFAH

Ancak Hamas’ın ABD’nin onayıyla Mısır ile Katar’ın sunduğu ateşkes önerisine onay vermesinden bir kaç saat sonra Netanyahu hükümeti yerlerinden edilen Filistinlilerin sığınmasıyla nüfusu 1.5 milyona çıkan en güneydeki, Mısır sınırındaki Refah’a kara harekatı başlattı. O zamandan beri Refah’tan 1 milyon Filistinlinin kaçmasına neden olan İsrail’in Refah Sınır Kapısı’nı ele geçirmesi de, açlıktan ölen Gazze Şeridi’ne ana yardım girişinin kapanmasına yol açtı. (Al Mayadeen, AA, Dış Haberler)

Artı Gerçek