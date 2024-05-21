Ermenistan’daki Rum toplumu, Pontus Soykırımı’nda öldürülenleri andı

Ermenistan’daki Rum toplumu, 19 Mayıs Pazar günü Pontus Soykırımı’nın yıldönümünde öldürülenleri andı.

Armenpress’in haberine göre, 19 Mayıs’ta Yerevan’daki Surp Sarkis Kilisesi’nde, Osmanlı İmparatorluğu’nun 1915-1922 arasında Pontus Rumlarına karşı işlediği soykırımın kurbanlarının anısına anma töreni düzenlendi.Anma töreninin ardından Ermenistan Rum Cemaati Başkanı Eduard Polatov, kilisede kısa bir konuşma yaptı.

Yunanistan Parlamentosu, 19 Mayıs’ı Pontus Rumlarına uygulanan soykırımın anma günü olarak belirlemişti.

Agos