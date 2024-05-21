EMEP: Çerkes halkının yasını paylaşıyor ve mücadelelerini destekliyoruz

Çerkes Soykırımı’nın 160. yılında açıklama yapan EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, “Soykırımın tanınmasını talep eden Çerkes halkının yasını paylaşıyor ve mücadelelerini destekliyoruz” dedi.

Gizem Örnek

gornek@gazeteduvar.com.tr

DUVAR – Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, 21 Mayıs 1864 Çerkes Soykırımının yıldönümünde yayımladığı açıklamada, “Soykırımın tanınmasını talep eden Çerkes halkının yasını paylaşıyor ve talepleri uğruna mücadelelerini destekliyoruz” dedi.

“Çarlık yönetiminin baskıcı, soykırımcı ve sürgüncü politikalarının sonucunda bugün milyonlarca Çerkes anayurtlarından uzakta, diasporada haklarından yoksun yaşamaya devam etmektedir” ifadelerini kullanan Tüzel’in açıklaması şöyle:

“21 Mayıs Çerkeslerin sistematik soykırıma ve sürgüne maruz bırakılmasının, Çerkes halkının dünyanın dört bir yanına dağılmaya başlamasının, sürgün edildiği diasporalarda dahi defalarca kez sürgüne ve kıyıma uğramasının sembolleşmiş tarihidir. Tam 160 yıllık bir acı.

Çarlık yönetiminin baskıcı, soykırımcı ve sürgüncü politikalarının sonucunda bugün milyonlarca Çerkes anayurtlarından uzakta, diasporada haklarından yoksun yaşamaya devam etmektedir.

Günümüz IŞİD barbarlığı altında katliamlara maruz kalan yüzbinlerce Kürt ve Ezidi halkları da aynı tabloyla karşı karşıya. Bu katliamlara sessiz kalmayanlar ise ülke gericiliği eliyle yüzlerce yıllık hapis cezalarına çarptırılıyor. Geçmiş zalimlikleri aratmıyorlar.

Yine yanı başımızda Filistin halkına soykırım uygulayan barbarlığın bugünkü adı İsrail Siyonizmi de halkların mücadelesi olmaksızın durmaya niyetli gözükmüyor.

Evet, soykırımın tanınmasını talep eden Çerkes halkının yasını paylaşıyor ve talepleri uğruna mücadelelerini destekliyoruz.

Bu vesileyle işçi ve emekçileri; Türkiye ve Ortadoğu başta olmak üzere tüm ezilen halkların birleşik mücadelesini büyütmeye ve gerçek bir halk demokrasisi için zalimlere dur demeye çağırıyoruz.”

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