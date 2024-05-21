Azerbaycan’da mayın patlaması: Bir sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan’ın Terter ilinde mayın patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti. Ayrıca, Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı arazilerde Ermeni güçlerce döşenmiş yüz binlerce mayının bulunduğu tahmin ediliyor.

Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansından (ANAMA) yapılan açıklamada, Terter’in Hasankaya köyü kırsalında, eski temas hattının yakınlarında bir mayının patladığı bildirildi.

Patlamada, bölgede hayvan otlatan bir sivilin öldüğü kaydedildi.

Yüz binlerce mayın bulunuyor

Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı arazilerde Ermeni güçlerce döşenmiş yüz binlerce mayının bulunduğu tahmin ediliyor.

Karabağ Savaşı’nın sona erdiği günden bugüne kadar 66 Azerbaycanlı, mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

Yeni Şafak