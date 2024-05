AKREP OYUNU

Melih Aşık Amerikan Doğa Tarihi Müzesi küratörü Prof. Lorenzo Prendini isimli şahsın plastik poşetlere konmuş endemik türde 1500 akrep, örümcek ve kırkayak ile 88 plastik şişe sıvıyı Türkiye’den çıkarmak üzereyken havalimanında yakalandığını yazdık. Olayla ilgili kuşkularımızı dile getirdik. Tarım Bakanlığı Basın Danışmanı Yusuf Şahbaz arayarak “Niğde Üniversitesi ile ortak olarak araştırma yapan Prendini’ye “Toplanacak örneklerden elde edilecek her türlü ürünün yurtdışına çıkarılmaması ve ticarete konu edilmemesi’ şartı ile araştırma izni verildiğini” anlattı. Haberin Devamı Lorenzo Prendini, Türkiye’de Niğde Üniversitesi’nden Prof. Ayşegül Karataş ve Prof. Ahmet Karataş ile ortak proje çerçevesinde çalışmış… Gördüğümüz kadarıyla… Türkiye’de iki hafta kalan Lorenzo, birkaç örneği Niğde Üniversitesi akademisyenleriyle ortak çalışarak bulmuş ama bu malzemenin çok büyük kısmı birilerince önceden hazır edilerek Lorenzo’ya satılmış ya da Lorenzo kurye olarak ayarlanmış. Bu kadar yüklü ve özenle ambalajlanmış malzemenin uzun süre çalışan bir şebeke tarafından sağlanmış olması gerekiyor. Sıvılar laboratuvarda hazırlanmış. Teknik çalışmalar da yapan bir şebeke var olayın içinde. Bu şebekenin peşine neden düşülmedi? İçişleri Bakanlığı’nın bu soruya cevabı nedir? Bu arada nasıl oldu da adli kontrolle serbest bırakılan Prof. Lorenzo aynı gün uçakla yurt dışına çıktı? Yusuf Şahbaz bu sorumuza gülerek cevap veriyor: “Adli kontrol şartı konulmuş ama yurt dışına çıkışı yasaklanmamış!” Anlaşılan kaçmasına izin verilmiş! Özellikle o şebekenin peşine düşülmesi gerekiyor. KAİSER ODTÜ Mezunlar Topluluğu 1915 olayını anlatması için Alman Tarihçi Hilmar Kaiser’i Ankara’ya davet etti. Kaiser, 1915’in soykırım olduğunu ispata çalışan araştırmacılardan biri. Hilmar Kaiser konferans öncesi gazeteci Nursun Erel’e konuşmuş. Diyor ki: – Talat Paşa’nın “Ermenileri yok edin” diyen resmi emrini de buldum. – Neden henüz yayımlamadınız? – Zamanı gelince yayınlayacağım! Pek ciddi görünmedi bu sözler bize… ODTÜ Mezunlar Topluluğuna tavsiyemiz bir de 1915 olaylarını Türkiye gözüyle inceleyip anlatan birilerini dinlemeleridir. Örneğin bu konuda kapsamlı bir kitap yazan Uluç Gürkan’ı davet edip, acaba o tarihin öncesinde ve sonrasında neler olmuş, 1915 olayları nasıl çerçevelenmiş dinleseler pek iyi olur. Aydınlanmış olurlar. Haberin Devamı KAÇAKLAR Dostumuz lise çağındaki çocuğunun okuldan kaçtığını, çaresiz kaldığını, nereye başvuracağını şaşırdığını söylüyordu geçende. Çocuk durup dururken okuldan kaçmaz… Eğitimin ve okulun da bu sonuçta rolü vardır. Bakın eğitimci İsmail Hakkı Tonguç ne diyor: “Çocukla hayat arasına engeller koyarak onları birbirinden ayıran, çocuğu can sıkıcı dersliğe kapayarak hep öğretmeni dinlemeye ve onun karşısında susmaya, hareketsizliğe sevk eden öğrencilerin oyun oynamalarına, türkü ve şarkı söylemelerine, gülmelerine, arkadaşlarıyla şakalaşmalarına yüz vermeyen veya engel olan okul, eski okuldur…” Şu sözler de eğitimci Erdal Atıcı’ya ait: “Öğrenciler; karnının doyduğu, müzik dinleyebildiği, resim yapabildiği, top oynayabildiği, yaşamlarında gerekli olan bilgileri aldığı, öğretmenlerin içtenliğini gördüğü, dostça tartışabildiği ve en önemlisi mutlu olduğu bir ortamdan neden kaçsın?” Haberin Devamı BASKET Basketbol Federasyonu karar almış! Gelecek sezon Erkekler Süper Ligi’nde yabancılar için 4 + 3 formülü uygulanacakmış. Yani 4 yabancı sahadayken diğer 3’ü kenarda yedek bankında oturacak. Sonuçta 5 olan yabancı sayısı 7’ye çıkmış. Türk basketbolu nedir? Amerikalı üçüncü sınıf siyahi oyuncuların birbirleriyle yaptıkları sporumsu mücadele… Araya bir iki Türk basketbolcu sızıyordu… Şimdi o sızmayı da azaltma peşindeler! Amerikalı basketbolcuların menajerleri her kimlerse… Basketbol Federasyonu işte onlara çalışıyor. Kaynaklar gençlerin spor ihtiyaçları yerine yabancı basketbolculara ve menajerlere akıtılıyor. KÜRK Britanya Kralı Charles’ın eşi Camilla bir açıklama yaparak bundan sonra üzerinde doğal kürk bulunan giysileri saraya sokmayacağını ve giymeyeceğini bildirdi. Açıklama hem hayvan sevenleri mutlu etti hem Saray’dan tasarruf bekleyenleri… Önceki Kraliçe Elizabeth aynı yönde söz vermiş, yeni kürk almamış ancak kürklü giysiler giymeye devam etmişti. Bunlar küçük ama aynı zamanda örnek olucu, yol gösterici, toplumu eğitici jestler. Milliyet Gazetesi