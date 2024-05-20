Yunanistan ve Kıbrıs’tan ‘Pontus soykırımını tanıyın’ çağrısı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ‘Pontus Soykırımı’nın tanınması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Hristodulidis, ‘soykırımın’ okul müfredatlarına gireceğini açıkladı.

LEFKOŞA – Yunanistan ve Kıbrıs’ta, 19 Mayıs Pazar günü ‘Pontus Soykırımı’nın anılması ve tanınması adına çeşitli etkinlikler düzenlendi, açıklamalar yapıldı.

1922 sonrası Pontusluların kitlesel olarak yerleştiği Yunanistan’ın Selanik şehrinde, ‘Pontus Soykırımı’ kurbanları anısına bir tören düzenlenirken, Kıbrıs’ta ise soykırımın okul müfredatlarına gireceği açıklandı. Selanik’te Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve siyasi parti temsilcilerinin ‘Pontus Soykırımı’ ile ilgili açıklamalarda bulunduğu saatlerde Yunanistan medyası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Mayıs vesilesiyle verdiği mesajları ‘kışkırtıcı’ olarak nitelendirerek kamuoyu ile paylaştı.

SELANİK’TE ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Selanik’te, Ayasofya Meydanı’ndaki Pontus Soykırımı Anıtı’nda 353 bin kurbanın anısına bir tören düzenlendi. Törene, Yunanistan İçişleri Bakan Yardımcısı Efstathios Konstantinidis, SYRIZA-PS lideri Stefanos Kasselakis, PASOK/KINAL lideri Nikos Androulakis ve diğer birçok siyasi ve askeri yetkili katıldı. Tören sırasında kemençe eşliğinde ‘Pontus Marşı’ çalındı.

Selanik’teki Aristoteles Meydanı’nda, ‘Pontus Soykırımı’ kurbanları anısına bir satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvaya, Yunanistan ve yurt dışından 200 satranç oyuncusu katıldı. Ayrıca, akşam saatlerinde Pontus dernekleri tarafından Türkiye Konsolosluğu’na doğru barışçıl bir yürüyüş gerçekleştirildi. Selanik’teki anma töreninin yanı sıra, Yunanistan’ın diğer bölgelerinde de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

CUMHURBAŞKANI: TARİHİ HAFIZAYI KORUMAK HER ULUSUN GÖREVİ

Efimerida ton Sintakton gazetesinin haberine göre, Selanik’teki törende konuşan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou, ‘105 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu döneminde yok edilen ya da ata yurtlarından zorla göç ettirilen yüz binlerce masum kurbanı andığımızı’ kaydetti.

“Aynı zamanda Pontus Helenizminin, dinamizmini ve değerlerini anavatana aktararak Yunan devletinin toparlanmasına ve gelişmesine yaptığı önemli katkıyı da kabul ediyoruz” diyen Cumhurbaşkanı, “Her ulusun tarihi hafızayı koruma görevi vardır. Ve uluslararası toplum, gelecekte benzer barbarca eylemleri önlemek için insanlığa karşı işlenen iğrenç suçları tanımalı ve kınamalıdır” ifadelerini kullandı.

MİÇOTAKİS’TEN ULUSLARARASI TOPLUMA MESAJ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, ‘Pontus Soykırımı’nın tanınması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Miçotakis, “Her yıl 19 Mayıs’ta olduğu gibi, bu yıl da binlerce Pontuslu Yunan’ın katledilmesi, işkence görmesi ve ata topraklarından sürülmesi anısına başımızı eğiyoruz” dedi.

Başbakan Miçotakis, bu soykırımın uluslararası düzeyde tanınması gerektiğini vurgulayarak “Tarihî hafızayı canlı tutmak bizim ortak görevimizdir” ifadelerini kullandı.

SYRIZA LİDERİ: BU SUÇ TANINMADAN İYİ KOMŞULUK İLİŞKİSİ KURULAMAZ

Ana muhalefet SYRIZA-PS lideri Stefanos Kasselakis de ‘Pontus Soykırımı’nın tanınmasının uluslararası toplum ve özellikle Türkiye tarafından geciktiğini belirtti. Kasselakis, “Modern Türkiye, bu suçu tanımadan gerçek ve derin bir dostluk ve iyi komşuluk ilişkisi kurulamaz” dedi. Kasselakis ayrıca, Hristiyan anıtlarının korunmasının önemine de değinerek “Bu anıtlar, özellikle komşu ülkede, herkes tarafından saygı görmelidir” ifadelerini kullandı.

PASOK/KINAL LİDERİ: TANINMASI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

Yunanistan’da üçüncü parti konumundaki PASOK/KINAL lideri Nikos Androulakis, ‘Pontus Soykırımı’nın uluslararası alanda tanınması için mücadelenin devam edeceğini belirtti. Androulakis, “30 yıl önce PASOK hükümeti, Pontus Soykırımı’nı tanıdı ve 19 Mayıs’ı Anma Günü olarak ilan etti. Ancak bu mücadele uluslararası tanınma için devam ediyor” dedi.

Yunanistan’da diğer siyasî liderler de ‘Pontus Soykırımı’nın tanınması ve anılması konusundaki görüşlerini dile getirdi. Yeni Sol Parti, 19 Mayıs’ın savaşın ve milliyetçi aşırılıkların yıkıcı sonuçlarının anılma günü olduğunu belirtti.

Aşırı sağcı Helen Çözümü’nün lideri Kiriakos Velopoulos da yaptığı açıklamada “Bir Pontuslu olarak, Pontusluların katledilmesini hiçbir zaman unutmadım” mesajını verdi. Komşu ülkede, yerel yönetim temsilcileri de ‘soykırımın’ uluslararası alanda tanınması için çağrıda bulundu.

‘PONTUS SOYKIRIMI’ KIBRIS’TA MÜFREDATA GİRİYOR

Yunanistan’da Pontus meselesi ile ilgili verilen mesajların benzerleri Kıbrıs’ın güneyinde de gündeme yansıdı. Kıbrıs Haber Ajansı’nda (KHA) yer alan ilgili habere göre, Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Lefkoşa’nın Engomi bölgesindeki Aziz Nikolas Kilisesi’nde düzenlenen anma töreninde, 19 Mayıs ve ‘Pontus Soykırımı’nın okul müfredatlarına gireceğini ve okullarda resmi olarak anılacağını açıkladı.

Rum lider, açıklamasında ayrıca ‘Kıbrıslı Rumlar ve Pontuslu Rumların Türkiye’nin yayılmacı politikasının kurbanları olduğunu’ da ileri sürdü.

(DIŞ HABERLER SERVİSİ)

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