UCM Savcısından hem Hamas hem İsrail liderleri için yakalama emri talebi: Filistin tarafına göre ‘kurban ile celladı eşitliyor’

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı’nın açıklamasını, FKÖ ‘kurban ile cellat arasında kafa karışıklığı’ diye yorumladı, Hamas, ‘kurbanı cellatla aynı kefeye koyma girişimlerini şiddetle kınadı’.

Artı Gerçek – Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Khan’ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın yanısıra Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Hamas’ın Gazze’deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas’ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları lideri Muhammed Dayf hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suç ithamıyla “yakalama kararı” başvurusunda bulunmasına, Filistin cephesi de tepki gösterdi.

‘SADECE İSRAİLLİİLER HAKKINDA YAKALAMA EMRİ ÇIKARILMALI’

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da bulunan Filistin Yönetimi’nin çekirdeğini oluşturan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), hem İsrail hem Hamas liderleri için yakalama emri talep edilmesini “kurban ile cellat arasında kafa karışıklığı” olarak yorumladı. FKÖ Yürütme Kurulu üyesi Vasıl Ebu Yusuf, UCM Başsavcısı’nın kurban ile celladı birbirine karıştırdığını söyleyerek, “UCM’nin Gazze Şeridi’nde soykırım suçları işlemeye devam eden İsrailli yetkililer hakkında yakalama emri çıkarması gerekiyor” dedi.

‘FİLİSTİN DİRENİŞİ’NE KARŞI YAKALAMA EMİRLERİ İPTAL EDİLMELİ’

İsrail’in 8 aydır saldırdığı Gazze’de savaştığını söylediği Hamas’tan da benzer bir açıklama geldi. Müslüman Kardeşler bağlantılı örgüt “Hamas, UCM Savcısı’nın, bazı Filistinli direniş liderlerine karşı tutuklama emri çıkararak kurbanı cellatla aynı kefeye koyma girişimlerini şiddetle kınıyor” açıklamasını yaptı. “Hamas… Filistin direnişinin liderlerine karşı BM sözleşmelerini ve kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle çıkarılan tüm yakalama emirlerinin iptalini talep ediyor” denilen açıklamada, İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı hakkında yakalama emri talebinin “7 ay gecikmeli geldiği” siteminde de bulunuldu.

‘ADETA İSRAİL’İ TEŞVİK EDİYOR’

Hamas’ın üst düzey yetkilisi Sami Ebu Zuhri de “kurbanı cellatla eşitliyor” tepkisini gösterdi. Zuhri, dolayısıyla kararın İsrail’e “Gazze’deki imha savaşını sürdürmeye teşvik ettiği” eleştirisini de getirdi. (Reuters, Dış Haberler)

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