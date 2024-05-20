Panathinaikos’tan 19 Mayıs ayıbı! Samet Akaydin’den paylaşımını kaldırmasını isteyip, kadro dışı bıraktılar…

Teknik direktör Fatih Terim’in ayrılığının ardından Panathinaikos’ta sular durulmuyor. Devre arasında Fenerbahçe’den kiralık olarak Panathinaikos’a giden Samet Akaydin’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kulüp içinde gerginlik yarattı. 19 MAYIS’I KUTLADI Milli oyuncu, Instagram hesabından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Atatürk fotoğrafıyla kutladı. YÖNETİM ‘SİLMESİNİ’ İSTEDİ Panathinaikos Yönetimi’nin Akaydin’den paylaşımını kaldırmasını istediği ancak milli futbolcunun gönderisini silmemekte direttiği öğrenildi. KADRO DIŞI BIRAKILDI Olympiakos maçına ilk 11’de başlayacak olan Samet Akaydin’in bu durum sonrasında önce yedek kulübesine alındığı daha sonra ise sahaya çıkmadan kadro dışı bırakıldığı ifade edildi. Haberin Devamı SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK AYIP Öte yandan Akaydin’in paylaşımından 5 saat sonra Yunan ekibinin Faceboook hesabından “Pontus Rum Soykırımını Anma Günü. Asla unutmayacağız.” paylaşımı yapıldı. Panathinaikos taraftarları, bu paylaşımın yorumlarında ise Samet Akaydin’i hedef aldı ve başarılı futbolcunun sözleşmesinin feshini istedi. Hürriyet Gazetesi