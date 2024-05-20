Netanyahu ile Gallant için yakalama emri talebi: İsrail’e göre ‘Yahudi karşıtı UCM’den sonsuza dek hatırlanacak tarihi suç’

UCM Başsavcısının kararını İsrailli aşırı sağcı bakanlar ‘Nazi propagandasını aşan Yahudi nefreti’ diye niteledi. Dışişleri Bakanı, Savaş Kabinesi Bakanı ve muhalefet lideri, ‘Hamas ile İsrail’in aynı kefeye konulmasına isyan etmekte’ sözbirliği etti.

Artı Gerçek – İsrail’in Gazze Savaşı’nın 227. gününde öldürülen Filistinli sayısı 35 bin 562’yi geçerken BM bağlantılı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı hem İsrail hem Hamas’ı hedef aldı. UCM’nin Britanyallı Başsavcısı Karim Ahmad Khan’ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Hamas’ın Gazze’deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas’ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları lideri Muhammed Dayf’ın yanısıra İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suç ithamıyla “yakalama kararı” başvurusunda bulunmasına her iki taraftan da tepki geldi.

‘ASILSIZ KAN İFTİRASI’

İsrail cephesinde, basın, Netanyahu hükümetinin haftalardır UCM’den böyle bir karar beklemesine rağmen açıklandığında “şoke” olduğunu yazdı. Ynet’e konuşan üst düzey bir İsrailli diplomatik yetkili, “uluslararası düzeyde ikiyüzlü ve utanç verici bir karar” yorumunu yaptı. Times of Israel’e konuşan İsrailli bir yetkili “İsrail’e yönelik asılsız kan iftirası, Ortadoğu’nun tek Yahudi devleti ve tek demokrasisine karşı yürütülen hukuki çabalarda kırmızı çizgiyi aştı” dedi. “Kan iftirası İsrail’i kendisini savunmaktan ve haklı savaş hedeflerine ulaşmaktan caydırmayacak” vurgusunu yapan yetkili, Netanyahu’nun ilerleyen saatlerde videolu açıklama yayımlayacağını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, kararı, “Hamas’ın 7 Ekim saldırısının kurbanlarına ve halen Gazze’de tutulan rehinelere yönelik sınırlandırılmamış doğrudan saldırı” olarak niteledi.

‘HAMAS’IN NAZİ BENZERİ AŞAĞILIK CANAVARLARIYLA ANILAMAZ’

“Hamas katilleri ve tecavüzcüleri, kardeşlerimize karşı insanlık suçları işlerken, UCM savcısı Hamas’ın Nazi benzeri aşağılık canavarları ile İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı’ndan aynı anda bahsediyor; bu sonsuza dek hatırlanacak tarihi bir rezalettir” diyen Katz, derhal Dışişleri Bakanlığına “İsrail’in ellerini kelepçelemeyi ve meşru müdafaa hakkını kullanmasını engellemeyi amaçlayan karara karşı mücadeleye” odaklanan özel bir durum odası açması talimatını verdiğini aktardı.

‘BU HEPİMİZ İÇİN YAKALAMA KARARIDIR’

Aşırı sağcı bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir, UCM’yi Yahudi karşıtlığıyla suçladı. Maliye Bakanı Smotrich, “Lahey’deki mahkemenin ikiyüzlülük ve Yahudi nefreti gösterisini Nazi propagandasından bu yana görmemiştik. Naziler de ‘ahlak’ adına konuşuyordu, ama antisemitizmden başka hiçbir şey yoktu” dedi. Smotrich, “Netanyahu ve Gallant için verilen yakalama emri hepimiz için yakalama kararıdır” vurgusunu yaptı.

‘SAVAŞIN DAHA DA HIZLANDIRILMASI EMRİ VERİLMELİ’

İsrail’i Lahey’deki tüm “Yahudi karşıtı” uluslararası mahkeme duruşmalarına katılımı durdurmaya çağıran Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, “Başbakan ve savunma bakanının, Yahudi karşıtı savcıyı göz ardı etmesi ve Hamas’a yönelik saldırıların, Hamas tamamen yok edilene kadar hızlandırılması emrini vermesi gerekiyor” dedi.

‘MODERN TARİHİN EN ADİL SAVAŞLARINDAN BİRİNİ YÜRÜTÜYORUZ’

Muhalefette yer almasına rağmen eski genelkurmay başkanı, savunma bakanı olması sebebiyle Savaş Kabinesi Bakanı Benny Gantz, karara “Tarihi boyutlarda bir suç” tepkisini gösterdi. İsrail ordusunun Gazze’deki savaşının “uluslararası hukuka uygun” olduğunu savunan Gantz, “İsrail Devleti, terörist Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği menfur katliamın ardından, modern tarihin en adil savaşlarından birini yürütüyor” dedi.

‘DERİN BİR ADALET ÇARPITMASI VE BARİZ BİR AHLAKİ İFLAS’

Gantz “İsrail tarihin en katı ahlaki kuralları çerçevesinde mücadele ederken, bir yandan da uluslararası hukuka uyarken ve güçlü, bağımsız bir yargıya sahipken, kendisini alçak teröre karşı korumaya kararlı demokratik bir ülkenin liderleri ile kana susamış bir terör örgütünün liderleri arasında paralellik kurmak, derin bir adalet çarpıtması ve bariz bir ahlaki iflastır” iddiasında bulundu. “Savcının yakalama emri başvurusunda bulunma tutumu, başlı başına nesiller boyu hatırlanacak tarihi boyutlarda bir suçtur” manzarası çizdi.

‘BÖYLE BİR KIYASLAMA KABUL EDİLEMEZ, AFFEDİLEMEZ’

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, UCM Başsavcısı’nın açıklamasına, İsrail’in “Hamas’la karşılaştırılmayı kabul etmeyeceği” eleştirisini getirdi. “Netanyahu, Sinvar ve Dayf hakkında yakalama kararı çıkarmak mümkün değil. Böyle bir kıyaslama olamaz, bunu kabul edemeyiz ve bu affedilemez” diyen Lapid, kararı “korkunç bir siyasi başarısızlık” olarak niteledi. “ABD yönetiminin yakalama emirlerini kınamasını bekliyorum. Arkamızda duracaklarına inanıyorum” çağrısını yaptı. (Times of Israel, Dış Haberler)

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