Ermenistan’daki İran elçiliği önünde vatandaşlar çiçekler bırakıyor (Foto)

Ermenistan’ın Syunik idari bölgesinde, İran Cumhurbaşkanı Raisi’nin helikopterinin imha olayıyla bağlantılı olarak, konsolosluk binasında İran bayrağı indirildi.

Ermeni vatandaşlar, Ermenistan’daki İran İslam Cumhuriyeti Elçiliği önünde çiçekler bırakıyorlar.

Hatırlanacağı üzere, İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri, 19 Mayıs’ta, İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletinde “sert iniş” yaptı; sonucunda ülkenin Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi ve Dışişleri Bakanı Hossein Amir Abdollahian da dahil olmak üzere tüm yolcular hayatını kaybetti.

ERMENİ HABER AJANSI