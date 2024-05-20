Ermenistan Cumhurbaşkanı: Bu zor saatte, İran’ın kardeş halkının yaşadığı acı ve hüznü paylaşıyoruz

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan, İslam Devrimi’nin Lideri Ayetullah Ali Hamaney’e, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Raisi’nin, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdollahian’ın ve onlarla birlikte olan diğer şahısların ölümünden dolayı taziye mesajı iletti.

Cumhurbaşkanın mesajında şu ifadelere yer verildi:

“İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Raisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdollahian ve onlarla birlikte olan diğer üst düzey devlet adamların ölümüyle sonuçlanan trajik helikopter kazası haberinden derin bir şekilde sarsıldım.

Size, İran hükümetine ve dost İran halkına içten taziyelerimi ve desteklerimi iletiyorum, sabır ve cesaret diliyorum.

Bu zor saatte, İran’ın kardeş halkının yaşadığı acı ve hüznü paylaşıyoruz.”

ERMENİ HABER AJANSI