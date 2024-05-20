Erdoğan, Reisi’nin vefatı nedeniyle yas ilan edildiğini duyurdu

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile ve yeni anayasa vurgusu yaparken İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümü nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Artı Gerçek – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de gerçekleşen kabine toplantısı yaklaşık üç saatin ardından sona erdi. Erdoğan, konuşmasında “Aile en sağlam kalemizdir” diyerek doğum oranlarındaki düşüsün Türkiye için tehdit oluşturduğunu söyledi. Küresel odakların cinsiyetsizliği yaygınlaştırmak istediğini söyleyen Erdoğan, Eurovision’u da LBGTİ bir bireyi birinci seçmesine tepki gösterdi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin vefatına da değinen Erdoğan, İran için 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Erdoğan’ın konuşması öyle:

AZERBAYCAN-ERMENİŞSTAN BARIŞ GÖRÜŞMELERİ: “Komşu ülkelerden hükumet ve devlet başkanlarını ülkemizde ağırladık. Kuveyt emirinin ziyaretiyle diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 60. yıl dönümünü manasına uygun şekilde idrak ettik.

Azerbaycan’ın Karabağ zaferi sonrasında Ermenistan ile yürüttüğü barış görüşmelerini yakından takip ediyoruz. 4 köyün Azerbaycan’a iadesi kararını memnuniyetle karşıladık. Bu tarihi fırsatın ziyan edilmemesi gerektiğini vurguladık. Azerbaycanlı kardeşlerimiz barış isteyen taraf olduklarını defalardır gösterdiler.

Bölgemizin istikrarsızlığından beslenen yabancı güçlerin oyunlarına gelinmemelidir. Türkiye olarak kalıcı barışa ulaşılması için her türlü çabayı göstereceğiz.

ANAYASA İÇİN ‘YAMALI BOHÇA’ BENZETMESİ: Adliyenin kapısını adaletin kapısı haline dönüştürmek için son 20 yılda pek çok adım attık. Yamalı bohçaya dönüşen 1982 anayasasıyla bugüne kadar geldik. Cumhuriyetimizin 100’ncü yılını, üzülerek söylüyorum ki darbe anayasası ile karşıladık. Gelinen aşamada şunu çok net görebiliyoruz, mevcut anayasanın Türkiye’yi taşıması mümkün değildir. Siyaset kurumu sivil anayasa yapabilecek kudrete, toplumsal temsiliyete ve olgunluğa sahiptir. Türk siyaseti yeni anayasayı görüşerek darbe anayasasıyla yüzleşmelidir. Mevcut anayasanın yeni Türkiye’yi taşıması mümkün değildir. 85 milyon olarak yeni yüzyılda yeni anayasa ülküsünü gerçeğe dönüştürülmesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Siyaset kurumu sivil anayasa yapabilecek kudrete sahiptir.

REİSİ’NİN ÖLÜMÜ VE AKINCI TİHA: İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin vefat ettiği helikopter kazasında İHA’ların önemi bir kez daha ortaya çıktı. AKINCI TİHA, arama kurtarma çalışmalarında aktif rol üstlendi. Bayraktar Akıncı İHA, zorlu hava şartlarına rağmen bölgede 7,5 saat arama tarama faaliyeti yaparak toplam 2100 kilometrelik uçuş gerçekleştirdi. Savunma sanayimizin ülkemizdeki belli çevreler tarafından sık sık hedefe konulduğunu biliyoruz. Savunma şirketlerine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

MİÇOTAKİS’İN ZİYARETİ: Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in ülkemize yaptığı ziyaret ilişkilerimizde yeni sayfa açma irademizin göstergesi oldu. Komşuluk hukuku çerçevesinde Yunanistan ile temaslarımızın artmasından memnunuz. Ortak menfaatlerimizin olduğu unsurlarda uzlaşma zemini aramaktan imtina etmeyeceğiz. Sayın Miçotakis’in de bizimle aynı hissiyatı paylaştığını görüyoruz. Süreci kararlılıkla ilerleteceğiz. Bölgemizdeki diğer ülkeler içinde örnek teşkil etmelidir. Türkiye uzatılan hiçbir eli havada bırakmaz. Çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur. Gürcistan’la iş birliğimizi geliştirme irademizi de sayın Başbakan ve heyetinin ziyaretinde bir kez daha ortaya koyduk. Organize suç şebekeleri ve FETÖ ile mücadelede Gürcistan’ın bundan sonra daha fazla desteğini görüyoruz.

‘TARIM EMEKÇİLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ’: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyelerimizle kucaklaştık, hasbıhal ettik. Kardeşlerime Türkiye ekonomisine yaptıkları katkılar için teşekkür ediyorum. Kim ne derse desin biz çiftçimizin, üreticimizin alın teriyle topraklarımızı bereketlendiren tarım emekçilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Ne mutlu bizlere ki, aileye değer veren, aile yaşantısını önemseyen, mukaddes sayan bir köklü geleneğe sahibiz. Aile Türk toplumunun temelidir, tespitini yapan Anayasamız devletin aileyi koruma görevlerini tek tek sıralamıştır. Alkol, içki, uyuşturucu gibi insan sağlığını ve aileyi tehdit eden belalarla mücadelede geniş bir yelpazede devletin sorumlulukları ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiştir.

‘AİLE EN SAĞLAM KALEMİZDİR’: Aile kültür emperyalizmine karşı en sağlam kalemizdir. Son yıllarda aileye yönelik tehditlerin giderek arttığını müşahade ediyoruz. Dünyanın birçok bölgesinde artık toplumlar yaşlanıyor. Yalnız yaşamayı tercih eden birey sayısı ve boşanma oranları artarken, evlilik oranları buna bağlı olarak hane başına düşen çocuk sayısı azalıyor. Evlilikler ve doğurganlık hızı azalırken tek ebeveynli ya da parçalanmış ailelerin sayısı günden güne çoğalıyor. 2023 yılı doğum istatistikleri endişe vericidir. Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Bu, açık söylüyorum, Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. Açık söylüyorum bu Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir bir felakettir. Biz bu tabloyu gördüğümüz için sürekli 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyorduk. Maalesef zaman öngörülerimizde bizi haklı çıkardı. En az 3 çocuk çağrımızın önemi bugün daha iyi anlaşılıyor. Nüfus millet olarak en büyük gücümüzdür bunu korumak zorundayız. Önümüzdeki dönem bu konularda daha kararlı olacağız.

‘CİNSİYETSİZLEŞTİRME’ VE EUROVİSİON: Çok uluslu şirketler, kurumlar ve belli başlı devletler cinsiyetsizleştirme projelerini alenen destekliyor. Bu akımları fonlayanların amacının hak ve özgürlük olmadığını biliyoruz. Küresel dayatmanın en bariz olduğu alanların başında cinsiyetsizleştirme politikaları geliyor. Bunun dünyada nasıl vahim boyutlarına önceki hafta düzenlenen Eurovision yarışmasında şahit olduk. Gençlere takdim edilen tuhaf tiplerin toplumsal yozlaşmanın Truva atı olduklarının açıktır. Sapkın akımların meşrulaştırılmasına itiraz etmenin siyasi ve ekonomik maliyeti giderek yükseliyor.

CHP’Lİ BELEDİYERLERİN İÇKİ AÇILIMI: El değiştiren bazı yerel yönetimlerin ilk icraatlarından biri, görüyoruz ki içki tüketiminin yaygınlaştırılması oluyor. Milletin onca derdi, beklentisi ve talebi varken bu politikaları kaygı verici buluyorum. Belediyelerin görevi gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivaline götürmek değil gençlerimizi alkol belasından uzak tutmaktır. Aile müessesesi ile bireyin ruh ve vücut sağlığını tehdit eden her türlü politikanın karşısındayız. Güçlü aile yapısının tesisi için üzerimize düşen her görevi sorumluluk bilinciyle adım adım fert fert planlayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

6 ŞUBAT DEPREMLERİ: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmeyi hedefliyoruz. 2025’in son aylarına doğru tüm hak sahiplerine konutları teslim edeceğiz. Yerinde Dönüşüm projesine başvurular 256 bine ulaştı. Depremzede şehirlerimizde yapılacak altyapı projeleri için yerel yönetimlere hibe desteği sağlıyoruz. Şu an projelendirme çalışmaları sürdürülüyor. Deprem bölgelerimizi yeniden ayağa kaldırıncaya kadar gecemizi gündüzümüze katıp, koşturacağız.

1 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ: Reisi ve beraberindeki üyelerin vefatından derin üzüntü duydum. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti adına kardeş İran halkına en samimi taziyelerimi iletiyorum. Kabine toplantımız esnasında Cumhurbaşkanı vekili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim. İran bizim sınır komşumuz, İran halkı da bizim kardeşimizdir. Asırlardır aynı coğrafyayı paylaşıyoruz. İran’ın Filistin davasına verdiği güçlü desteği takdirle karşıladık. İran’a karşı uygulanan tek taraflı yaptırımlara katılmayarak komşuluk hukukumuzun gereğini yerine getirdik. Merhum Reisi’yi Ankara’da ağırlamış imzaladığımız 10 anlaşmaya ilişkilerimizi ileriye taşımıştık. Helikopter kazasından sonra İran makamlarıyla temasa geçerek arama kurtarma çalışmalarına katkı vermek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kabine toplantımızda İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde 1 günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık. İranlı kardeşlerimizin tekrar başı sağolsun diyoruz.” (HABER MERKEZİ)

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