‘Soykırım’ iddiasını sorguladı diye Paşinyan boy hedefi

NİSAN AYINDAKİ AÇIKLAMA

Paşinyan, nisanda yaptığı bir konuşmada 1915 yılında Osmanlı coğrafyasında yaşananlara yeni bakış açısıyla yaklaşarak, soykırım ifadesini kullanmamaya gayret ederek “1915’te Ermeni halkı büyük bir kıyım, felaket yaşamıştır. Bu felaketin gerçek boyutu zarar gören insanların isim ve adresleriyle ortaya çıkartılarak netleştirilmeli. Sovyetler döneminde NATO’ya üye olmaya hazırlanan Türkiye’ye karşı kullanmak için 1946’dan itibaren türetilen soykırım yaklaşımı izah gerektiriyor” demişti. (Türkiye, 1952’de NATO üyesi olmuştu.)

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GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Paşinyan’ın bu sözleri üzerinden bir ay geçmesine rağmen konu ısıtılarak neredeyse her gün Ermenistan gündemine geliyor. Kimi zaman muhalif milletvekilinin parlamentodaki konuşmasıyla, kimi zaman sosyal medyada yayılan mesajlarla “Paşinyan milli davamıza ihanet etti” deniyor.

Paşinyan’ın Azerbaycan ile anlaşma çerçevesinde 4 köyü daha Bakü’ye iade etme kararı Erivan’da geçtiğimiz günlerde protestolara neden olmuştu.

RUSYA İLE ARASI KÖTÜ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 16 Nisan tarihinde söylediklerinden sonra Rusya ile Ermenistan arasında yeni tatsız gelişmeler yaşandı. Ermenistan yönetimi Rusya’nın başını çektiği ve eski Sovyet cumhuriyetlerinin oluşturduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütüne 2024 yılında mali katkıda bulunmayacağını ilan etti. İkinci önemli gelişme olarak Ermenistan’da ikili anlaşmalar uyarınca bulunan 4 Rus askeri üssündeki askerlerin ülkeden çekilmesi istendi. Böylece Ermenistan’da sadece Türkiye ile sınır bölgesinin denetiminden sorumlu Gümrü merkezli Rus askeri üssü bırakıldı. Nikol Paşinyan zamanla buradaki Rus askeri üssünün de kapatılmasının gündeme geleceğini vurguladı. Ermenistan ile Azerbaycan arasında 2024 sonuna kadar kapsamlı barış anlaşması imzalanabilmesi için çalıştığını da her fırsatta dile getiren Paşinyan, Türkiye’ye yönelik düşmanlıkları da kenara bırakmaya hazır olduğu mesajları veriyor.

BİLGİ NOTU

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Paşinyan, sözde soykırımı anma günü olan 24 Nisan’da yaptığı açıklamada, “Biz hâlâ dünyaya ve kendimize soykırımın prizmasından bakıyoruz. Dünya ile hâlâ o felaketin yarattığı duygusal travmayla ilişki kuruyor ve işler yapıyoruz. Bu yüzden çoğu zaman günümüz gerçeklerini göremiyor ve yeni hatalar yapabiliyoruz. Soykırım meselesini sadece geçmişin parçası olarak değil, geleceğimizi göz önünde bulundurarak siyasi, sosyal ve felsefi açıdan ele almalıyız” demişti.

Hürriyet Gazetesi