Nikol Paşinyan “soykırım” konusuna yaklaşımda da devrim yapıyor

Mayis Alizade

Ermenistan’da yayın yapan Hraparak gazetesinin haberine göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, partisinin Genç Demokratlar Okulu’nun basına kapalı geçekleştirilen toplantısında yaptığı konuşmada, 1915 olaylarıyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Ermenistan ve Rus basınında yer alan haberler, Türk basınında da hızla yayıldı. Hraparak gazetesine istinaden verilen haberlere göre Paşinyan’ın, “Türklerin Ermenilere karşı soykırım yapmadığı, ‘soykırım’ iddiasının ilişkileri kötüleştirmek için yapıldığını” söylediği iddia edildi.

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“Soykırım iddiası ilişkileri kötüleştirmek için SSCB tarafından ortaya atıldı”

Habere göre Paşinyan, çok sayıdaki seyircinin önünde yaptığı konuşmada, Osmanlı İmparatorluğu zamanında Ermenilere karşı soykırım yapılmadığını ve bu iddiaların İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra o topraklardan gelen vatandaşları Türkiye’ye karşı örgütlemek için Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) tarafından ortaya atıldığını belirtti.

Son aylarda Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ile ilişkilerinde sıra dışı kararların altına imza atarak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyelik aidatını ödemeyi reddetmenin yanı sıra, Rus askerlerinin ülkeden çıkması için 31 Ağustos’a kadar süre tanıyan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 13 Nisan’da yaptığı konuşmada Türkiye’ye karşı yöneltilen “soykırım” iftiralarıyla ilgili sarfettiği sözler de devrim olarak nitelendirilecek cinsten.

“Ermeni soykırımı”na ilişkin iddialar konusunu Rusya, daha doğrusu 1946 yılından başlayarak Sovyetler Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gerilmesi ve NATO’nun kurulması sürecinde SSCB keskinleştirdi.

Paşinyan, “SSCB’nin, ‘soykırım’dan kaçan mültecilerin (buralara) gelişini organize edişi mahkeme iddia ve taleplerini daha da kızıştırdı” diye konuştu.

Konuşması boyunca Nikol Paşinyan bir kere olsun bile ne “soykırım” ne “Mets Yegeren” (Büyük Felaket) ne de “bahtsızlık” kelimesini kullandı.

Oysa Ermeniler her zaman 24 Nisan mesajlarında “soykırım” kelimesini kullanmaktan kaçınan ABD başkanlarını itham ediyordu.

1915 olaylarında ölen Ermenilerin, isim ve soy isim olarak belirlenmesi çağrısı

Paşinyan’ın konuşmasının ertesi günü Ulusal Meclis Savunma ve Güvenlik Konuları Daimi Komitesi Başkanı ve iktidardaki “Sivil Sözleşme” Milletvekili Andranik Koçaryan, 1915 olaylarında ölen Ermenilerin, isim ve soy isim olarak belirlenmesi çağrısı yaptı.

Koçaryan, Ulusal Meclis YouTube sayfasında yayımlanan açıklamasında, amaçlarının söz konusu kişilerin isimlerini ve yerlerini belirlemek olduğunu savunarak, “(Kurbanları sayısı) 1,5 milyondan fazla da olabilir az da olabilir. Şimdiye kadar ülkemiz bu soruna neden değinmedi? Yahudiler bunu başardı, biz başaramaz mıyız? Bu gelecekte kuracağımız ilişkiler açısından da önemli. Bunu yapmadıysak, eksik kaldıysak bu konu başlamalı ve sona ermeli, bunu kimse istismar etmemeli” ifadelerini kullandı.

Lemkin Enstitüsü: Paşinyan’ın soykırım inkarına desteğini kınıyoruz

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın ve partisinden olan milletvekilinin açıklamalarına tepki gösteren ABD’deki Lemkin Soykırımı Önleme Enstitüsü ise, “Başbakan Nikol Paşinyan’ın soykırım inkarına desteğini kınıyoruz” açıklamasında bulundu.

Paşinyan’ı kınayan uzun bir açıklama yayımlayan Lemkin Enstitüsü, “Paşinyan’ın açıklaması, Türklerin Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermenileri hedef alan imha kampanyasında Ermenilere yönelik etnik, dini ve kültürel düşmanlığın oynadığı rolü kabul etmemektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Ermenistan Başbakanı, 1915-1923 olaylarıyla ilgili Türk anlatımını tekrarlayarak, daha önceki tüm tanınma çabalarını küçümseyerek, Türkiye’yi kendini ‘Ermeni Soykırımı’ndaki sorumluluğundan kurtarması çabası için ekmeğine yağ sürüyor. Dahası, bu durum, Ermeni Soykırımı’nın uluslararası alanda tanınması ve Türkiye’nin hesap verebilirliği konusunda devam eden çalışmaları önemli ölçüde engelleyebilir; bu, dünya çapındaki Ermeni diasporasının yanı sıra soykırım akademisyenleri ve aktivistlerinin uğruna mücadele ettiği bir şeydir. Paşinyan’ın açıklamalarındaki birçok nokta, Türkiye ve Azerbaycan’ın inkarcı gündemine açıklanamaz bir şekilde hizmet ediyor” denildi.

Ayrıca Enstitü’nün açıklamasında Paşinyan’ın düşüncesinin Ankara ve Bakü’nün bu konudaki söylemlerinin ana çizgileriyle örtüştüğü belirtildi.

Paşinyan, “soykırım”ı inkâr etti mi?

Öte yandan, Paşinyan’ın sözlerinin 24 Nisan’da yaptığı açıklamada yer aldığı ifade edildi.

Rus TASS Haber ajansı, “Paşinyan’ın, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermeni soykırımının jeopolitik entrikaların sonucu olduğunu söylediğini” yazdı.

TASS’ın haberinde, “Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan soykırımın ölüm cezası olmadığını, Ermeni halkının kayıp vatanını aramayı bırakması gerektiğini söyledi. Paşinyan, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermeni soykırımı kurbanlarını anma günü dolayısıyla vatandaşlara gönderdiği mesajda, 1915 olaylarını jeopolitik entrikaların sonucu olarak nitelendirdi. Mesajda belirtildiği gibi, Ermenistan Bakanlar Kurulu Başkanı, ‘Bu büyük trajedi Birinci Dünya Savaşı sırasında meydana geldi ve devleti olmayan Ermeni halkı yüzyıllar önce devletliğini kaybetti ve aslında Devlet geleneğini unuttu, jeopolitik entrikaların ve yalan vaatlerin kurbanı oldu'” ifadelerine yer verildi.

TASS’ın haberinde ayrıca, şu ifadeler yer aldı:” Paşinyan’a göre soykırım bir ölüm cezası değil ve Ermeni halkının kayıp vatanını aramayı bırakması gerekiyor, çünkü ‘biz o vatanı, süt ve balın aktığı vaat edilmiş topraklarımızı bulduk.’ ‘Bizim için soykırım şehitlerini onurlandırmak, kayıp değil, rekabetçi, meşru, düşünceli ve yaratıcı politikası soykırımın tekrarını önleyebilen Ermenistan Cumhuriyeti’nin şahsında bulunmuş ve gerçek bir vatanı simgelemelidir.’

Independent Turkce