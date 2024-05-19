İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza geçirdi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin içinde olduğu helikopter kaza yapmış ve zorunlu iniş yapmıştı. İran devlet televizyonu, düşen helikoptere ulaşıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada arama kurtarma ekiplerinin helikoptere ulaştığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mansuri ise helikopterde bulunan 2 kişiyle birkaç kez telefon irtibatı kurulduğunu söyledi. İran Kızılayı ise Reisi’nin içerisinde bulunduğu helikopterin enkazına ulaşıldığına ilişkin iddialarını yalanlayarak, “Resmi bilgi en kısa sürede Kızılay tarafından duyurulacaktır” açıklamasında bulundu. İran Doğu Azerbaycan Devrim Muhafızları Komutanlığı da helikopter ve kaza yerindeki mürettebattan birinin cep telefonundan sinyal alındığını ve bölgeye askerlerin sevk edildiğini bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin konvoyundaki bir helikopter kaza yaptı.

İran devlet televizyonu, Reisi’nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim’in de helikopterde bulunduğunu duyurdu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, kaza yapan helikopterin Reisi’yi taşıdığını iddia etti.

Fars Haber Ajansı, yoğun sis nedeniyle Reisi’yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve Reisi’nin kara yoluyla Tebriz’e gittiğini duyurdu.

Helikoptere ulaşıldı

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mansuri, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasından sonra helikopterde bulunan 2 kişiyle birkaç kez telefon irtibatı kurulduğunu söyledi.

Öte yandan İran devlet televizyonu ise arama kurtarma ekiplerinin düşen helikoptere ulaştığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetinin geçirdiği trafik kazasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. İran’a gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İran halkına ve hükûmetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an önce iyi haberler almayı umuyorum” ifadelerini kullandı.

Hamaney’den ilk açıklama

İran dini lideri Ali Hamaney’den olay sonrası ilk açıklama geldi.

Hamaney’in yaşanan olaydan dolayı ülkenin yönetiminde değişiklik olmayacağına dair güvence verdiği aktarıldı.

İran Kızılayı “Reisi’nin helikopteri bulundu” iddialarını yalanladı

İran Kızılayı’ndan devlet televizyonunun Reisi’nin içerisinde bulunduğu helikopterin enkazına ulaşıldığına ilişkin iddiaya yalanlama geldi.

İran Kızılayı, devlet televizyonunun Reisi’nin içerisinde bulunduğu helikopterin enkazına ulaşıldığına ilişkin iddiaları yalanladı.

İran Kızılayı yayınladığı bildiride, arama-kurtarma çalışmalarının hızlandırılması için bölgedeki ekiplerin sayısının 65’e çıkarıldığı belirtilerek, “Bazı yerel medya kaynaklarında, arama-kurtarma ekiplerinin Cumhurbaşkanı’nı taşıyan helikoptere ulaştığı yönündeki haberler asılsızdır. Resmi bilgi en kısa sürede Kızılay tarafından duyurulacaktır” ifadeleri kullanıldı.

‘Kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşmadı’

İran İçişleri Bakanı Vahidi “Cumhurbaşkanını (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşmadı” açıklamasında bulundu.

‘Arama çalışmaları sürüyor’

İran devlet televizyonu, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ın da Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan ve “kaza geçiren” helikopterde bulunduğunu, arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

İran merkezli bir başka ajan Mehr Reisi’nin karayolu ile Tebriz’e gittiğini yazdı. Haberde hava koşulları nedeniyle ekiplerin helikoptere ulaşmakta zorluk çektiği bilgisine yer veridi.

‘Tebriz’e gidiyordu’

İran merkezli bir başka ajan Mehr Reisi’nin karayolu ile Tebriz’e gittiğini yazdı. Haberde hava koşulları nedeniyle ekiplerin helikoptere ulaşmakta zorluk çektiği bilgisine yer veridi.

‘Dışişleri Bakanı da helikopterdeydi’

İran devlet televizyonu, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ın da Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan ve “kaza geçiren” helikopterde bulunduğunu duyurdu.

İran Kızılay’ından açıklama

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan ve “sert iniş” yaptığı belirtilen helikopteri arama kurtarma çalışmalarının yoğun sis kaynaklı olumsuz hava şartları nedeniyle havadan yapılamadığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kulivend, “Bölgedeki olumsuz hava şartları (yoğun sis) nedeniyle arama kurtarma çalışmaları İHA’lar kullanılarak havadan yapılamıyor.” dedi.

İranlı yetkili dağlık ve ulaşımı zor olan bölgede 40 arama timinin çalışmalarını karadan sürdürdüğünü aktardı.

Türkiye’den çalışmalara destek

Dışişleri Bakanlığı, İran’da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin açıklamada bulunarak arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçildiğini ifade etti.

Öte yandan AFAD, İran’ın Türkiye Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Türkiye’den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep ettiğini duyurdu.

AFAD’dan yapılan açıklamada, Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerinden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile altı aracın bölgeye intikal etmek üzere yola çıktığı belirtilerek Ankara, Diyarbakır ve Konya’dan 15’er kişilik dağcı arama kurtarma personelinin teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.

MSB: Akıncı İHA ve Cougar tipi helikopter görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı da (MSB) konuya ilişkin açıklamada bulundu.

MSB’nin X hesabından yapılan paylaşımda kaza kırıma uğrayan helikopterin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirildiği belirtildi.

MSB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İran makamlarınca Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla yapılan talebe istinaden İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirilmiştir.”

AB de yardım için devreye girdi

Avrupa Birliği (AB), İran’dan gelen yardım talebi üzerine İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı taşıyan helikopteri arama faaliyetlerine destek için uydu haritalama hizmetinin devreye sokulduğunu duyurdu.

“Kazaya uğrayan helikopterin yeri tespit edildi”

İran Doğu Azerbaycan Devrim Muhafızları Komutanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşırken kazaya uğrayan helikopterin yerinin tespit edildiğini bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA, Doğu Azerbaycan Devrim Muhafızları Komutanlığı tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, helikopter ve kaza yerindeki mürettebattan birinin cep telefonundan sinyal alındığı ve bölgeye askerlerin sevk edildiği belirtildi.

“Azerbaycan her türlü desteği vermeye hazırdır”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile dostça vedalaştıktan sonra yüksek düzeydeki temsilci heyetini taşıyan helikopterin İran’da sert iniş yapması bizi derinden üzdü. Dualarımız, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve yanındaki temsilci heyetiyle. Komşu, dost ve kardeş ülke olarak, Azerbaycan her türlü desteği vermeye hazırdır” dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “Kurtarma ekibi olay yerine ulaşmaya çalışırken onların güvenliği ve korunması için dua ediyoruz. Azerbaycan, dost ve kardeş bir millet olarak, gerekli tüm desteği sağlamaya hazırdır” ifadeleri kullanıldı.

“Dualarımız Sayın Cumhurbaşkanı Reisi ve tüm İran halkıyla birlikte”

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptığı açıklamada, “İran’dan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopteriyle ilgili üzücü haberler geldi. Her şeyin yolunda olduğuna dair iyi haberleri büyük bir endişeyle bekliyoruz. Dualarımız ve en iyi dileklerimiz Sayın Cumhurbaşkanı Reisi ve tüm İran halkıyla birlikte” dedi.

Irak hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Irak İçişleri Bakanlığına, Kızılay ve diğer ilgili kurumlara, komşusu İran’a yardım teklifinde bulunmaları ve Cumhurbaşkanı Reisi’nin kayıp helikopterinin aranmasına yardımcı olmaları talimatı verildiği ifade edildi.

Rusya’dan İran’a yardım teklifi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rusya’nın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı taşıyan helikopteri arama çalışmaları ve kazanın nedenlerinin araştırılması konusunda İran’a yardım teklif etti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı taşıyan helikopteri arama çalışmaları devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rusya’nın Reisi ve Abdullahiyan’ı taşıyan helikopteri arama çalışmaları ve kazanın nedenlerinin araştırılması konusunda İran’a yardım teklif etti. Zakharova, “Rusya kayıp helikopterin aranması ve olayın nedenlerinin araştırılması için gerekli her türlü yardımı yapmaya hazırdır” dedi.

KKTC’den geçmiş olsun mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), İtalya ve Sırbistan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerin helikopter kazası geçirmesine ilişkin açıklamada bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda İran halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerini ileterek, “İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazası bizleri üzmüştür. İyi haberler almayı umuyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

İtalya: Tahran Büyükelçiliği ile durumu izliyoruz

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Başbakan Giorgia Meloni ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

Tajani, X platformundan yaptığı paylaşımda, “İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı’nın da içinde bulunduğu helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri öğleden sonradan bu yana Başbakan Giorgia Meloni ile takip ediyorum. Kendisine sürekli güncel bilgi verdim. Bakanlıktaki kriz masası ve Tahran Büyükelçiliği ile durumu izliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu arada, İtalyan basını da Başbakan Meloni’nin, İran’da Cumhurbaşkanı Reisi’nin geçirdiği helikopter kazasına dair, ilgili bakanlar ve istihbarat birimlerinin başındaki isimleri yarın sabah toplantıya çağırdığını belirtti.

Sırbistan: İran halkının istikrarını koruyacağını umuyorum

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic X hesabından yaptığı paylaşımında, “İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin başına gelen kaza beni şok etti. Bu olayın soruşturulacağını ve İran halkının istikrarını koruyacağını umuyorum.” ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak