Washington Post, Amerikalı Yahudi milyarderlerin öğrenci protestolarını bastırmak için girişimlerini ifşa etti

“İsrail Güncel Olaylar” başlıklı WhatsApp grubu, Hamas’ın İsrail’e yönelik 7 Ekim saldırısından kısa bir süre sonra kuruldu ve sonunda, çoğu Forbes’un yıllık milyarderler listesinde yer alan yaklaşık 100 üyeye ulaştı

Bir grup Amerikalı Yahudi milyarder ve iş insanının, New York Belediye Başkanı Eric Adams’a Columbia Üniversitesi’deki Filistin yanlısı protestoculara karşı polisi görevlendirmesi için baskı yaptığı iddia ediliyor. İddialar arasında iş insanlarının New York Polis Departmanı’na protestoları bastırmak konusunda yardımcı olması için özel müfettişlere para ödemeyi teklif ettiği de yer alıyor.

Üyeler arasında Forbes milyarderleri var; Trump’ın damadının kardeşi de grupta

“İsrail Güncel Olaylar” başlıklı WhatsApp grubu, Hamas’ın İsrail’e yönelik 7 Ekim saldırısından kısa bir süre sonra kuruldu ve sonunda, çoğu Forbes’un yıllık milyarderler listesinde yer alan yaklaşık 100 üyeye ulaştı.

Sohbetin katılımcıları arasında Kind atıştırmalık şirketinin kurucusu Daniel Lubetzky, hedge fon yöneticisi Daniel Loeb, milyarder Len Blavatnik, emlak yatırımcısı Joseph Sitt, eski Starbucks CEO’su Howard Schultz, Dell’in kurucusu ve CEO’su Michael Dell, hedge fon yöneticisi Bill Ackman ve Thrive Capital’in kurucusu ve eski Başkan Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in kardeşi Joshua Kushner yer alıyor.

ABD’nin önde gelen yayın organlarından The Washington Post, WhatsApp grubunun sohbet kaydına ulaştı. Habere göre; 26 Nisan’da bazı katılımcılarla New York Belediye Başkanı Adams bir Zoom görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede belediye başkanına bağışta bulunmayı ve Columbia Üniversitesi Rektörü ve mütevelli heyetine kampüste polisin protestoculara müdahale etmesine izin vermeleri için baskı yapmayı tartıştıkları iddia edildi.

Amaç, “anlatıyı İsrail lehine değiştirmek”

WhatsApp grubunun misyonu, milyarder Barry Sternlicht’in bir çalışanı tarafından “anlatıyı İsrail lehine değiştirmek” ve “Hamas’a karşı bilgilendirme kampanyasını finanse ederek ABD kamuoyunun savaşı kazanmasına yardımcı olmak” olarak açıklandı.

Söz konusu personel isminin gizli kalması gerektiğini vurgulayarak, “Bunun bir Yahudi girişimi olduğunun anlaşılması halinde daha az etkili olacağına dair endişeler konusunda hassasım” dedi.

New York Belediye Başkanlığı: Anti-semitik kinaye

İddiaların sorulduğu New York Belediye Başkanlığı Ofisi, “Yahudi bağışçıların hükümet operasyonlarını etkilemek için gizlice komplo kurduğu iması, Washington Post’un basılı olarak normalleştirmek bir yana, sormaktan bile utanması gereken çok tanıdık bir anti-Semitik kinayedir” açıklamasında bulundu.

“Üst düzey İsrailli yetkililerle brifinglere katılıyorlar” iddiası

Ancak The Washington Post, grubun faaliyetlerinin New York’un ötesine geçtiğini; bazı üyelerin eski Başbakan Naftali Bennett, savaş kabinesi üyesi Benny Gantz ve İsrail’in ABD Büyükelçisi Michael Herzog gibi üst düzey İsrailli yetkililerle özel brifinglere katıldığını yazdı.

Gazetenin aktardığına göre; grup ayrıca İsrail ordusu tarafından derlenen görüntülerin yer aldığı bir filmin gösterimi için İsrail hükümeti ile iş birliği yaptı ve bu film daha sonra sohbet üyesi Bill Ackman’ın yardımıyla Harvard Üniversitesi’nde gösterildi.

Ackman, Harvard Üniversitesi rektörü Profesör Claudine Gay’in öğrenci protestoculara yönelik tutumuna karşı yürütülen kampanyanın başını çekiyordu. Geçtiğimiz yıl Harvard’ın ilk siyah rektörü olan Gay, protesto hakkını savunduğu bir kongre oturumunun ardından görevinden alınmıştı.

Özel dedektiflere ödeme yapma teklifi

The Washington Post’a göre; sohbet kayıtları, grup üyelerinin sadece Belediye Başkanı Adams’ın yeniden seçilme kampanyasına bağış yapmayı tartışmakla kalmayıp, aynı zamanda New York Polis Departmanının protestolarla başa çıkmasına yardımcı olmaları için özel dedektiflere ödeme yapmayı teklif ettiklerini gösteriyor.

Grup üyeleri faaliyetlerinin ifşa edilmesinin anti-Semitik olduğunu iddia ederken, eleştirmenler eylemlerinin meşru siyasi muhalefeti bastırma ve kamuoyunu İsrail lehine manipüle etme girişimi olduğunu savunuyor.

T24