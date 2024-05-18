Milli İstihbarat Akademisi eğitime başlıyor: Ajan değil akademisyen yetişecek

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), haziran ayında kapılarını yüksek lisans öğrencilerine açıyor. Akademi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, “Burada ajan yetiştirmeyeceğiz, akademik eğitim vereceğiz” dedi.

Fevzi Kızılkoyun

Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Prof. Dr. Köse, özetle şunları söyledi: “Artık Türkiye’nin de bilimsel anlamda kendi kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin ortaya konulması, istihbarat çalışmalarına ilişkin yaklaşımının doktrine edilmesi önem taşıyor. Bu alanda akademik çalışmalarla bilimsel bilgi üretmek, Türkiye’nin istihbarat birikiminin kıymetlendirilmesinde ve gelecek vizyonunun oluşmasında önemli rol oynayacaktır. Milli İstihbarat Akademisi ajan yetiştirmeyecek, akademik eğitim verecek.

KRİPTOLOJİ, YAPAY ZEKÂ, VERİ BİLİMİ…

Akademi bünyesinde kurulan iki enstitüde lisansüstü programlara öğrenci başvurularını alacağız. İlk aşamada İstihbarat ve Güvenlik Enstitüsü bünyesinde dört yüksek lisans programı açılacak. İstihbarat çalışmaları ve güvenlik çalışmalarının yanı sıra Bölge Araştırmaları Anabilim Dalı altında Afrika çalışmaları ile Rusya ve Afrika çalışmaları programlarını açacağız. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılacak iki program olan Bilgisayar Mühendisliği ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği programlarında öğrenciler siber güvenlik, veri bilimi, yapay zekâ, kriptoloji, uydu ve uzay sistemleri gibi alanlarda eğitim görecekler. Başvuru koşulları ve kontenjanlar detaylı biçimde mayıs ayının son haftasında resmi web sitesi mia.edu.tr üzerinden duyuracağız. Başvuruları haziran ayının ilk yarısında almayı hedefliyoruz. Başvuran öğrencilerde yaş sınırı aramayacağız. Yabancı dil, ALES sınavlarındaki başarıyı dikkate alacağız. Ayrıca yazılı yeterlilik sınavına tabi tutacağız, mülakat yapılacak. Kabul görecek öğrenciler güvenlik soruşturmasından da geçecek.

KOMPLO TEORİLERİ YERİNE STRATEJİ

MİA olarak MİT’ten farklı yerde duruyoruz. MİT’e bağlı olsak da bizim alanımız akademik eğitim. Teşkilat mensuplarına yönelik eğitimlerimiz de olacak, ancak diğer kamu birimlerinden de öğrenci alacağız. Basından isteyen arkadaşlar olursa ve şartları uyarsa onlar da akademik eğitimimize katılabilir. İstihbarat konusunda komplo teorileri üreten bir topluluktan stratejik bakan, bilgi sahibi olan bir kitlenin oluşması için çalışacağız. Dünya eskisi gibi değil, çok kutuplu bir yapıya doğru gidiyoruz. 21. yüzyıldaki savaşlar bilgi savaşı olacak. Tank, topların yerini dronelar, robotlar gibi bilgi teknolojileri aldı. Bilgi savaşları dönemi. Eğitimlerimiz MİT Kalesi’nde olmayacak. Ayrı bir kampusumuz olacak.”

ÇİNCE İBRANİCE ERMENİCE…

Prof. Dr. Talha Köse, akademide çok farklı dil eğitimleri verileceğini söylüyor: “Dil okulu Çince, Rusça, Arapça, Farsça, İbranice, Ermenice, Yunanca ve ihtiyaç duyulan diğer dilleri de kapsayacak. Yabancı dil eğitiminde öğrenci odaklı yeni metodolojiler kullanılacak. Analiz Okulu ile de hedef eleştirel düşünce ve analitik yazım konusunda Türkiye’deki kurumların ihtiyaçlarını karşılamak.”

İLK RAPOR DEAŞ

Milli İstihbarat Akademisi’nin yeni raporu “Terörizmle Mücadele ve Türkiye: DEAŞ-Horasan Yapılanması” da yayınlandı. Rapor, açık kaynak verilerine dayanarak DEAŞ-Horasan yapılanmasının Orta Asya üzerinden yeni bir radikalleşme ve terör dalgası yaratma stratejisinin dinamiklerini ele alıyor.

Hürriyet Gazetesi