Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan tarihi itiraf: Türkler Ermenilere soykırım yapmadı

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan basına kapalı gerçekleştirilen bir toplantıda, “Türkiye Ermenilere karşı soykırım yapmamıştır. Soykırım iddiası, SSCB tarafından,Türkiye – Ermenistan ilişkilerini kötüleştirmek için icat edilmiştir.” ifadelerini kullandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 1915 olaylarıyla ilgili ezber bozan tavrını sürdürmeye devam ediyor.

Paşinyan, basına kapalı gerçekleştirilen bir toplantıda 1915 olaylarıyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Paşinyan’ın bu sözleri Rus basınında oldukça ses getirdi. “Ermenilere karşı soykırım yapılmadı”

Paşinyan yaptığı açıklamada, “Türkiye Ermenilere karşı soykırım yapmamıştır.” dedi.

“SSCB icat etti”

Rusya’yı suçlayan Paşinyan, “Soykırım iddiası, SSCB tarafından, Türkiye – Ermenistan ilişkilerini kötüleştirmek için icat edilmiştir.” ifadelerini kullandı. Yeni Şafak