Cumartesi Anneleri/İnsanları 1000. haftada yakınlarını etkinliklerle anacak

Cumartesi Anneleri, ‘Gözaltında Kayıplar Haftası/1000. Hafta’ etkinliklerini X’ten yaptığı paylaşımla duyurdu.

Cumartesi Anneleri/İnsanları, kayıp yakınlarının akıbetini sormak için 999 haftadır bir araya geliyor. Kayıp yakınlarının son buluşması bugün Galatasaray Meydanı’nda, polis bariyerlerinin önünde yapıldı.

hafta açıklamasından önce İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, ‘17-31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası’ vesilesiyle bir konuşma yaptı.

Bianet’in haberine göre, “Bu hafta içerisinde bütün kayıp yakınları, kayıplarının bulunmasını, adaletin sağlanmasını isteyen herkes bir kez daha bu taleplerle gündemde tutuyor konuyu. Bizler de bu vesileyle hafta boyunca gerçekleştireceğimiz etkinliklerde hakikat ve adaleti talep etmeye devam edeceğiz” diyen Yoler, 14 Mayıs’ta hayatını kaybeden 12 Eylül kayıplarından Cemil Kırbayır’ın kardeşi, Berfo Kırbayır’ın kızı Fatma Kırbayır’ı “Seni unutmayacağız, mücadelen mücadelemizdir. Cemil Kırbayır ve tüm kayıplar bulunana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz” sözleriyle andı.

hafta etkinlikleri

Cumartesi Anneleri, ‘Gözaltında Kayıplar Haftası/1000. Hafta’ etkinliklerini X’ten yaptığı paylaşımla duyurdu. 18 Mayıs Cumartesi, saat 18.00’de Adasanat’ta 24 sanatçının eserlerinden oluşan dayanışma sergisi ile başlayan etkinlik dizisinde dünyanın farklı ülkelerinden kayıp hikâyelerini anlatan ödüllü belgeseller, hafta boyunca izleyiciyle buluşacak. Ayrıca gösterimlerin ardından yönetmen ve konuklarla söyleşiler de yapılacak.

Agos