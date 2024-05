ABD’li güçlü senatör Bob Menendez’in inanılmaz düşüşü

Mehmet Ali Çiçekdağ ABD’li New Jersey senatörü Bob Menendez birkaç ay öncesine kadar güçlü Senato Dış İlişkiler Komitesinin dediği dedik başkanıydı. Hangi ülkeye ne kadar Amerikan yardımının gideceği, hangi ülkeye hangi uçağın ya da savunma sisteminin satılacağı ya da satılmayacağı, hangi ülkeye ambargo konacağı konularında ilk sözü o söylerdi. Beğenmediği kanun tekliflerini hasıraltı ederdi. Öte yandan ABD Senatosu’nun en Türkiye karşıtı üyesi de Bob Menendez’di. F-16 sürecini tıkayan oydu. Kongre’de kabul edilen Ermeni Soykırımını Tanıma Yasası’nın mimarı da oydu. İsrail destekli düşünce kuruluşlarıyla yakın ilişkide olan Menendez’in başta Norpac olmak üzere bazı Yahudi kuruluşlarından fonlandığı da biliniyor. Bu nedenlerle 70 yaşındaki bir zamanların güçlü rüşvetçi senatörün şu sıralar Manhattan’daki bir mahkeme salonunun sert koltuklarında saatlerce oturup tuvalet sırasını beklemesi beni hiç üzmüyor. Avusturya Lisesi’nde Schadenfreude deyimini öğrenmiştik. Başkalarının zararına sevinmek yanlış ve vicdansız bir davranıştır. Ancak her konuda bir istisna vardır ve bence bu adam başına gelenleri hak etmiştir. Gitti Mercedes, geldi Mercedes 2005 yılında ilk kocasından boşanan Nadine Aslanian 2018’de senatörle çıkmaya başladığı zaman işsizdi. Birkaç ay sonra sabaha karşı Mercedes’iyle üstünde kürkü bir eğlenceden dönerken bir yayaya çarpıp adamcağızı öldürdü. Senatörü telefonla arayan Nadine’e alkol testi yapılmadı ve yayanın hatalı geçiş yaptığı belgelendi. Onu arabasız bırakan bu ölümcül kaza aldığı ilk rüşvetlerden biri olan yeni bir Mercedes Cabrio’nun yolunu açtı. Rüşveti veren eski sigorta komisyoncusu Jose Uribe mahkemede suçunu kabul etti ve Senatör Menendez’in New Jersey’deki bir sigorta dolandırıcılığı soruşturmasını durdurması karşılığında Bayan Menendez’e 60 bin dolar değerindeki arabayı verdiğini itiraf etti. 2019’da Bayan Menendez haciz nedeniyle evini kaybetmek üzereyken iş adamı Wael Hana onun ipotek borcunu silmek için Helal Et şirketini kullandı. O ve Jose Uribe çiftin ödemelerini kolaylaştırmaya devam ettiler. Kadın insanı vezir de eder rezil de Bob Menendez’in kaderi, siyasi görüşleri ve banka hesabı 2018’de Nadine Aslanian’la tanıştıktan sonra radikal biçimde değişti. Annesi Güney Kıbrıslı olan Nadine New Jersey’deki Ermeni lobisinin faal bir üyesiydi. O sıralar Mısır’daki Sisi hükümeti her zaman olduğu gibi sıcak para bulmak peşindeydi ve ABD’nin olağan yardımı rejimin anti-demokratik eylemleri yüzünden sallantıdaydı. Yeni evli girişimci ve iş bilir Nadine Menendez eşi ile Mısırlı yetkililer arasında çok sayıda buluşma ayarladı. İddianamede onun Washington’daki bir et restoranında Mısırlılara “hayatımın aşkı sizler için başka ne yapabilir?” diye sorduğu yazılıyor. Senatörün siyasi nüfuzunu pazarlama komplosu ve eylemler Menendez çifti 2020’de evlenmeden önce pırlanta bir yüzük ve lüks ev mobilyaları rüşvetiyle başladı. Yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık, sübyancılık 1992’de ABD Temsilciler Meclisi’ne ve 2006’da Senato’ya seçilen Menendez’in adı Barack Obama’nın başkanlığı döneminde Senato’daki Dış İlişkiler Komitesi başkanlığını yürüttüğü sırada bir dizi yolsuzluğa karıştı. Savcılar, 2015’te senatörün siyasi iyilik karşılığında 700 bin dolardan fazla siyasi bağış, Fransa’nın başkenti Paris’teki lüks bir otelde oda ve zengin bir göz doktoru olan Dr. Salomon Melgen’den özel bir jetle Dominik Cumhuriyeti dahil ücretsiz yolculuklar kabul ettiğini söyledi. Müfettişler ayrıca Menendez’in Melgen’in kazançlı hükümet sözleşmelerini güvence altına almasına yardım etmesi karşılığında büyük siyasi bağışlar aldığını ileri sürdü. Rüşvet ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Menendez, hakkında soruşturma yürüten FBI yeterli delile ulaşamayınca politik kariyerine devam etti. 2015-2017 yılları arasındaysa “sübyancılık” iddialarının hedefi olan Menendez’in, Melgen’in ABD’den özel uçakla Dominik Cumhuriyeti’ndeki villasına götürdüğü küçük yaştaki hayat kadınlarıyla ilişkiye girdiği öne sürüldü. Menendez, siyasi gücü sayesinde bu iddiaya ilişkin soruşturulmadı. Melgen sahte teşhislerle devleti en az 60 milyon dolar dolandırdığı için hapse atıldı, ancak 2021 yılında Başkan Trump görevden ayrılmak üzereyken Medicare’in tarihteki en büyük dolandırıcısını affetti. New Jersey’li misin? O zaman yavaş anlatayım ABD’de en çok Türkün yaşadığı New Jersey çeşitli nedenlerden ötürü en fazla dalga geçilen ve hakkında çok sayıda şaka ve fıkranın üretildiği bir eyalettir. New York’un hemen yanı başındadır, ancak Keşanlı Ali Destanı’ndaki Sineklidağ gibi kültürel açıdan oradan oldukça uzaktır. Dumanı tüten fabrika bacalarıyla ünlü bu bölgeyi ‘Bahçe Eyaleti’ olarak adlandırmak bence bir paradokstur. New Jersey’liler bence haksız olarak beton kafalı ve yolsuzluğa meyilli olarak bilinir. New York’lular onlara tepeden bakar. Woody Allen Sleeper filminde “Evrende bir zeka olduğuna inanıyorum, ama New Jersey’in bazı bölgeleri hariç” der. MTV’nin Jersey Shore dizisinde ABD anayasasındaki ifade ve hakaret özgürlüğünün sınırları zorlanır. Bu nedenlerden ötürü geçen hafta Manhattan’daki Senatör Menendez’in rüşvet davasında savunma avukatlarının ve savcıların potansiyel jüri üyeleri için hazırladıkları soruların arasında: “Genel olarak New Jersey’li insanlar hakkında herhangi bir fikriniz var mı? New Jersey’li oldukları için yasaları çiğneme olasılıklarının daha yüksek olduğunu düşünüyor musunuz?” gibi New Jersey’lileri aşağılayan sorular bulunuyordu. Senatör Bob Menendez’in rüşvet davası ABD’li New Jersey Senatörü ve eski Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez altın, nakit para ve lüks bir araba karşılığında Mısır’a yapılan ABD yardımını etkilemekle ve başka suçlara karışmakla suçlanıyor. Eşinin de iddia edilen suç dosyası oldukça kabarık. FBI uzun süre çiftin evini gözetledi, sonra evi bastı ve çoğu ceketlerin ve botların içine saklanmış, bir kısmı da kasada bulunan 13 kilo külçe altın, 480 bin dolardan fazla nakit para buldu ve kapının önündeki Mercedes Cabrio’nun fotoğrafını çekti. Rüşvet davası geçen hafta Manhattan’daki Federal Bölge Mahkemesi’nde başladı. Bu Demokrat Partili senatör için açılan ikinci yolsuzluk davasıydı ve jürinin karar verememesi üzerine düşen yedi yıl önceki davadan farkı onun karısına da yönelik suçlamalardı. Savcılar davanın kocasıyla ilgili olduğu kadar Bayan Menendez ile ilgili olduğunu belirttiler. Menendez çifti ABD’nin Mısır’a silah ve nakit yardımını yönlendirme, bir arkadaşının ve ortaklarının kurduğu helal et tekelinin cezai soruşturmasına rüşvet karşılığında müdahale etmekle suçlanıyor. Beni bir kere kandırırsan kabahat senin, iki kere kandırırsan kabahat benimdir. Menendez hangi suçlamalarla karşı karşıya? 66 sayfalık iddianamede Menendez, rüşvet, gasp, dolandırıcılık, adaleti engelleme ve yabancı ajan olarak hareket etme gibi 16 ağır suçla suçlanıyor. Tüm suçlamalardan suçlu bulunursa, en fazla 222 yıl hapis cezasına çarptırılacak, ancak daha önce sabıka kaydı olmadığı için muhtemelen çok daha az hapis cezası alacak. Menendez, rüşvetten suçlu bulunursa kamu görevinden de men edilebilir. İddianamede sanık Wael Hana’nın Helal Et şirketine tekelci bir statü kazandıran bir komplo yapıldığı ve kazanılan rantın Nadine Menendez’in paravan şirketine aktarıldığı belirtiliyor. Ayrıca Hana’nın evin ipoteği için binlerce dolar ödediği ve Menendez ve eşinin iş adamlarından aldığı yatar koltuk ve egzersiz makinesi gibi diğer birçok hediye belirtiliyor. Menendez’in önceki yolsuzluk davası da benzer rüşvet iddialarını içeriyordu, ancak 2017’de New Jersey’de çıkmaza giren bir jüri ile sona erdi. Uzmanlar, Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin bir zamanlar güçlü olan başkanının bu kez daha zor bir işle karşı karşıya olduğunu söylüyor. O da Manhattan federal mahkemesindeki jüri üyelerini 2022’de evinde ele geçirilen külçe altınları, nakit parayı, lüks arabaları ve diğer eşyaları yasal olarak elde ettiğine ikna etmek. Federal savcılar Menendez ve eşinin Mısır ve Katar hükümetleriyle yaptıkları kazançlı anlaşmaların önünü açmak için milletvekilinden yardım isteyen New Jersey’li iş adamları tarafından verilen hediyelerle rüşvet aldığını iddia ediyor. 66 sayfalık iddianame Menendez’in New Jersey’deki kolluk kuvvetlerine kendisiyle bağlantılı üç kişi hakkındaki cezai soruşturmaları düşürmeleri için baskı yapmaya çalıştığını söylüyor. Mısır için yabancı ajan İddianamede Menendez’in Mısır için yabancı bir ajan haline geldiği ve bu ülkenin iddia edilen hak ihlalleri nedeniyle Kongre’deki direnişe rağmen gizlice ABD askeri yardımı göndermek için komplo yaptığı belirtiliyor. Menendez’in, Kahire’deki ABD Büyükelçiliği’nde görev yapan kişilerin sayısını ve uyruklarını ifşa ederek Mısırlı yetkililere hassas ve kamuya açık olmayan bilgiler verdiği iddia ediliyor. Savcılar, Menendez’in Mısır adına diğer ABD’li senatörlere de bir mektup yazarak bu ülkeye yapılan 300 milyon dolarlık yardımın askıya alınmamasını istediğini söylüyor. Columbia Hukuk Fakültesi’nde federal rüşvet hukuku uzmanı olan Daniel Richman iki yolsuzluk davası arasında net bir fark görüyor. “Devletin bu davada gerçekten istediği şey, öncekinden farklı olarak, makamını yabancı bir güce kiralayan güçlü bir senatörün resmidir” dedi. New York Güney Bölgesi’ndeki federal savcılar, “Menendez’in, eşi ve New Jersey’li bir iş adamı aracılığıyla kendisiyle iletişim kuran Mısır askeri ve istihbarat yetkililerinin emriyle ABD Hükümeti’ne hassas bilgiler sağladığını ve Mısır Hükümeti’ne gizlice yardım eden başka adımlar attığını” iddia ediyor. Senatör ayrıca, bir iş adamının Katar kraliyet ailesinden devlet bağları olan bir fonu yöneten bir yatırımcıyla anlaşma müzakere etmesine yardımcı olmak için nüfuzunu kullanmakla suçlanıyor. Altın külçeler mahkemeye çıkacak mı? Fiziksel kanıtlar genellikle ceza davalarında belirgin bir şekilde öne çıkıyor ve eski savcılar ve savunma avukatları, Manhattan’daki ABD avukat ekibinin, Menendez’in rüşvet olarak aldığı iddia edilen 13 kilo altın külçesinden bazılarını kaldırarak jüri üzerinde güçlü bir izlenim bırakabileceğini söylüyor. İddianamede, metin mesajları, telefon görüşmelerinin kayıtları, üzerinde hem Menendez’in hem de diğer sanıkların parmak izlerinin bulunduğu nakit para dolu bir zarf ve Menendez ve eşinin Mısırlı yetkililerle buluştuğu veya yemek yediği fotoğraflar yer alıyor. Senatörün davasının Beyaz Saray’da devlet davetlerinde ve dünyanın dört bir yanında sık sık ağırlanan çiftin harcama alışkanlıklarını ortaya çıkarması bekleniyor. İddianamede Menendez’in pahalı marka içkiler, puro ve lüks yemekler gibi dünya nimetlerini tercih ettiği yazılı. Sanığın avukatları hemen tüm gazetecilere iddianamede adı geçen marka içkinin dükkanlarda 24 dolara satıldığını ve bunun ömür boyu en üst düzeyde kamu görevi yapmış olan müvekkillerinin mali olanaklarının ötesinde olmadığını söylediler. Açlık ve kıtlık korkusu çeken zavallı Kübalı mülteci Menendez’in avukatları senatörün kumarbaz babasının intihar ettiğini, sanığın nesiller arası travmaya maruz bırakıldığını, evinde bulunan nakit ve altının ailesinin Kübalı mülteci geçmişinden kaynaklanan kıtlık korkusundan kaynaklandığını iddia ediyorlar. Öküz öldü, ortaklık bozuldu Duruşmadan önce sızan haberlere göre sadık koca Menendez avukatlarına suçun çoğunu karısına yükleyen bir savunma hazırlamaları talimatını verdi. İddianameye göre Nadine Menendez yolsuzluk çarkının önemli bir figürüydü, rüşvet için arabuluculuk yapıyor, mesajlaşma için de 007 telefonu adını verdiği cep telefonunu kullanıyordu. İfade vermesi halinde senatörün dört yıldan daha kısa bir süre önce evlendiği kadın tarafından kandırıldığını, bilgi sakladığını ve onu yasadışı hiçbir şeyin gerçekleşmediğine inandırdığını söylemesi bekleniyor. Ekşi Sözlükten Bob Menendez incileri – Türklerin en çok yaşadığı New Jersey’de ve gene Türklerin büyük çoğunluğunun oy verdiği Demokrat Partiden yıllarca Senatoya seçilen Türk düşmanı. – New Jerseyli Türkler için tam bir iki ucu kirli değnek … Yabancısın haklarını savunsun diye demokratlara oy veriyorsun. O da Türk düşmanı çıkıyor. – Birkaç sene önce 4-5 çocuk sahibi olduğu karısını boşayıp Ermeni derneği başkanı bir kadınla evlendi. O dönemden beri kelimenin tam anlamı ile Türk düşmanı bir şahıs. – Amerikan dışişleri bakanı Blinken’in bizim için “sözde müttefik” ifadesini kullandığı konuşma aslında bir oturumda bunun sorduğu bir sorunun cevabıydı. Türkiye’yi Libya, Karabağ ve Akdeniz’de huzuru bozan bir ülke olarak tanımlıyor. Geçen aylarda Güney Kıbrıs’ı ziyaret edip Türk askerinin adadan çekilmesini umduğunu falan söyledi. – Yunanistan’ı ziyaret eden Menendez Atina Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki en büyük tehdit olduğunu” söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’deki ekonomik krizden dikkatleri uzaklaştırmak için çatışma peşinde olduğunu öne süren Menendez, “Umarım ABD bu durumdan Erdoğan’ı sorumlu tutar” dedi. – Türk uçaklarının Ege’de Yunanistan’ı taciz ettiği iddiasını gündeme getiren ABD’li senatör, “Bu bir NATO ülkesi için kesinlikle kabul edilemez bir davranış” diye konuştu. – 1993’ten 2006’ya kadar Meclis’te, 2006’dan günümüze kadar Senato’da olmasına rağmen sadece iki ülkeden ödül almış: Yunanistan ve Kıbrıs. 30 seneden beri ABD siyasetinin içinde olup bu kadar bir işe yaramayan adam yoktur. – İddiaya göre bilgisayarı incelendiğinde Google’a “1 kg külçe altın kaç dolar yapıyor” yazdığı ve arattığı tespit edilmiş. – O yoz değil, Kübalı. New Jersey’den müzik Büyük ihtimalle kızdırdığım New Jersey’li kardeşlerime kendimi bir miktar affettirmek için oraların en büyük sanatçısı Bruce Springsteen’den beş parça seçtim. Kendini sürekli yenileyen Boss, yani patron lakaplı şarkıcı bence Bob Dylan ya da Leonard Cohen kadar olmasa da çok iyi bir gözlemci ve şairdir. Bruce Springsteen Bruce Springsteen Bruce Springsteen: The River Bruce Springsteen the River’i 1979’da aynı adla çıkardığı beşinci albümü için yazdı. Şarkıda kız kardeşi Ginny’nin ve hala evli olduğu eşinin zor hayatından ve gerçekleşemeyen hayallerinden bahseder. Nehir geleceğe dönük hayallerin bir metaforudur. Kötü ekonomik koşullar yüzünden hayaller revize edilir, umursamıyormuş gibi davranılır. Nehir kurumuştur ama yine de oraya gidilir, çünkü gerçekler hayalleri öldüremez. Vadinin aşağısından geliyorum Gençken seni Babanın yaptığı gibi yapman için yetiştiriyorlar Ben ve Mary lisede tanıştık O daha on yedi yaşındayken Bu vadiden çıkardık Tarlaların yeşil olduğu yere inerdik Nehre inerdik Ve nehre dalardık Sonra Mary’yi hamile bıraktım Ve on dokuzuncu doğum günüm için bir sendika kartı ve bir ceket aldım Adliyeye gittik Ve yargıç her şeyi sona erdirdi Düğün günü gülümseme yok, koridorda yürümek yok Çiçek yok, gelinlik yok O gece nehre indik Ve nehre daldık Oh, nehre indik İnşaatta bir iş buldum Johnstown Şirketi için Ama son zamanlarda pek iş yok Ekonomi yüzünden Şimdi hepsi çok önemli görünen şeyler Eh bayım, hemen havaya uçtular Şimdi sadece hatırlamıyormuş gibi davranıyorum Mary umursamıyormuş gibi davranıyor Ama kardeşimin arabasına bindiğimizi hatırlıyorum Vücudu bronz ve ıslak, baraj gölünde Geceleri kıyılarda uyanık yatardım Ve aldığı her nefesi hissetmek için onu yaklaştırırdım Şimdi bu anılar beni rahatsız etmek için geri geliyor Bir lanet gibi beni rahatsız ediyorlar Bir rüya gerçekleşmezse bir yalan mı Yoksa daha kötü bir şey mi Bu beni nehre gönderiyor Nehrin kuru olduğunu bilmeme rağmen Bruce Springsteen: Pay Me My Money Down Sanatçı Paramı Peşin Ver’i 2006’daki New Orleans Caz Festivalinde ilk kez bir araya getirdiği Session Band ile söylüyor. Bence herkes süper bir iş çıkarıyor. Eğlenceli şarkı uzun bir sefere çıkmadan önce gemicilerin peşin para istemeleri, kaptanın da onları oyalaması üzerine. Bruce, ‘Bill Gates olsaydım paramı sandıkta taşırlardı’ diyor. Kaptanın şöyle dediğini duyduğumu sanıyordum Paramı peşin ver Yarın yelken günümüz Bana paramı öde Ya paramı öde ya da hapse gir, paramı öde Tekne rıhtımdan çıkar çıkmaz Bana paramı öde Beni bir sopayla yere serdi Paramı öde Bana ödeme yap, peşin ver Paramı öde ya da hapse gir, paramı öde Eğer zengin bir adamın oğlu olsaydım Nehrin kenarında oturur ve akışını izlerdim Paramı peşin ver Keşke Bay Gates olsaydım Paramı bir sandıkta taşırlardı Paramı peşin ver Pekala, kırk gece sonra ver O kaptan benim son dolarımı çaldı Bruce Springsteen: Eyes on the Prize Eyes on the Prize 1960’lardan kalma bir insan hakları şarkısıdır. Siyahiler anayasada yazılan eşitliğin gerçek hayatta da uygulanması için sokaklara döküldüler ve önemli haklar kazandılar. Bruce yine ilk kez beraber sahneye çıktığı sanatçılarla New Orleans Caz festivalinde şarkıya süper bir yorum getiriyor. Paul ve Silas hapse atıldı Kefaletlerini ödeyecek paraları yoktu Gözlerinizi ödülden ayırmayın Bekleyin Paul ve Silas kaybolduklarını düşündüler Zindan sallandı ve zincirler koptu Gözlerinizi ödülden ayırmayın Bekleyin Özgürlüğün adı çok tatlı Ve yakında buluşacağız Gözlerinizi ödülden ayırmayın Bekleyin Bir müjde bekliyorum Hiçbir şey almayacağım Yolculuğum şimdi Gözlerini ödülden ayırma O büyük otobüse bineceğim Aşkı kasabadan kasabaya taşı Yaptığım tek yanlış şey vahşi doğada çok uzun süre kalmak Cennete gitmedim Ama duydum ki oradaki sokaklar altınla döşeli Bruce Springsteen: Streets of Philadelphia Bruce Springsteen Philadelphia sokakları’nı 1993’te Tom Hanks’in oynadığı ve kentteki AIDS felaketinin konu edildiği Philadelphia adlı film için yazdı. Parça Oscar ve Grammy dahil sayısız ödül kazandı ve listelerde 1 numaraya kadar ulaştı. Yara bere içindeydim ve hırpalanmıştım, Ne hissettiğimi anlayamadım Tanınmaz haldeydim Bir pencerede yansımamı gördüm Ve kendi yüzümü tanımadım Ah kardeşim, beni öylece bırakacak mısın Philadelphia sokaklarında? Caddede yürüdüm, bacaklarım taş gibi hissedene kadar Kaybolan ve giden arkadaşların seslerini duydum Geceleri damarlarımdaki kanı duyabiliyordum Yağmur kadar siyah ve fısıltılı Philadelphia sokaklarında Hiçbir melek beni selamlamayacak Sadece sen ve ben arkadaşım Ve kıyafetlerim artık bana uymuyor Gece çöktü, uyanık yatıyorum Kaybolup gittiğimi hissedebiliyorum Öyleyse beni sadakatsiz öpücüğünle kabul et kardeşim Yoksa birbirimizi böyle yalnız mı bırakacağız Philadelphia sokaklarında? Bruce Springsteen: My Hometown Şarkının sözleri, kahramanımızın babasının ona ailenin memleketi için gurur aşıladığına dair anılarıyla başlar. Şarkı başlangıçta çocukluğa nostaljik bir bakıştır, daha sonra tanık olduğu ırk şiddetini ve ekonomik bunalımı anlatır. Kahramanımız ailesini başka bir yere taşımayı planlar, ancak önce kendi oğlunu arabayla kasabada dolaştırır ve babası tarafından kendisine aşılanan topluluk gururunu ona geçirmeye çalışır. Sekiz yaşındaydım Ve elimde on kuruşla otobüs durağına koşuyordum Babama bir gazete almak için O koca eski Buick’te kucağına otururdum Ve kasabadan geçerken direksiyonu kullanırdım Babam saçlarımı karıştırırdı ve “oğlum, etrafa iyi bak” derdi Burası senin memleketin 65’te gerilim artıyordu Lisemde çok kavga vardı Siyahla beyaz arasında Yapabileceğin hiçbir şey yoktu Bir cumartesi gecesi ışıkta iki araba Arka koltukta bir silah vardı Bir pompalı tüfek patlamasında sözler söylendi Şimdi Main Street’te beyaz badanalı pencereler ve boş dükkânlar var Kimse yok gibi görünüyor Artık kimse buraya gelmek istemiyor Tekstil fabrikasını kapatıyorlar Demiryolu raylarının karşısında Ustabaşı diyor ki, “Bu işler gidiyor çocuklar Ve geri dönmüyorlar” Dün gece ben ve Kate yatağa uzandık Taşınmaktan bahsediyoruz Çantalarımızı topluyoruz, belki güneye gideceğiz Otuz beş yaşındayım, şimdi bizim de bir oğlumuz var Dün gece onu direksiyonun arkasına oturttum ve “oğlum, etrafa iyi bak Burası senin memleketin” dedim. 