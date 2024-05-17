İspanya Başbakanı Sanchez: İspanya, Filistin devletini tanıyacak

İspanya Başbakanı Sanchez: İspanya, Filistin devletini tanıyacak

Ülkesinin Filistin devletini tanıyacağını açıklayan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, “İspanya, Filistin devletini tanıyacak. Bunun önemli olduğuna ve yapılması gerektiğine inanıyorum” dedi. Sanchez, İspanya’nın Ukrayna’da yürüttüğü politikanın aynısının Gazze için de geçerli olduğunu söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 7 Ekim 2023’ten sonra İsrail’in Hamas’a verdiği cevabın “insanlık dışı” olduğunu ve ülkenin güvenlik açısından şu anda “çok daha zayıf” bir konumda bulunduğunu söyledi.

Sanchez, gündemdeki konularla ilgili İspanya’nın La Sexta televizyonuna konuştu.

İspanya hükümetinin, Filistin devletini resmi olarak tanıyacağı tarihin, bazı açıklamaların ve kamuoyunun beklentisi olan 21 Mayıs olmayacağını çünkü diğer bazı ülkelerle ortak bir tanıma kararı alınacağından biraz daha bekleyeceklerini kaydeden Sanchez, 22 Mayıs’ta İspanya Meclisinde yapacağı konuşmada, bununla ilgili tarihli bir detay vereceğini ifade etti.

Sanchez, “İspanya, Filistin devletini tanıyacak. Bunun önemli olduğuna ve yapılması gerektiğine inanıyorum. Herkesin bunu neden yaptığımızı bilmesi için şunu söylemek istiyorum. 1991’de Madrid’de yapılan Barış Konferansı’nda iki devletli çözüm için bayrağı kaldırmıştık. İsrail ve Filistin arasında barışçıl ve güvenli bir birlikte yaşam için Filistin devletinin tanınması ve Arap toplumu tarafından İsrail devletinin tanınması hususunda anlaşmıştık. O dönemden bu yana oldukça geniş bir katılımla İsrail ve Filistin tanındı ancak 7 Ekim’de Gazze’de yaşananlardan sonra Filistin devletinin tanınmasına pek de razı olmayan bir İsrail başbakanının olduğu açık” dedi.

Bazı ülkelerin, “Filistin devletinin tanınmasını, İsrail ile Filistin arasında barış ve birlikte yaşama fikrinin hayatta kalmasını sağlamak için bir yol olarak gördüğünü” ifade eden Sanchez, İspanya’nın da bu ülkeler arasında olduğunu ve aynı düşünceyle Filistin devletinin tanınmasını savunduğunu dile getirdi.

“GAZZE’DE İNSAN HAKLARINA SAYGI GÖSTERİLİYOR MU?

Sanchez, “Gazze’de olanları soykırım olarak tanımlıyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bu durumla ilgili benim şahsi fikrim var. Gazze’de insan haklarına saygı gösteriliyor mu? Benim bununla ilgili aşırı şüphelerim var. Bunun tanımına Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı karar verecektir. Biz İspanya olarak ekonomik açıdan bu girişimleri destekliyoruz. Gazze’de ayrım gözetmeksizin sivillerin, kadınların, çocukların öldürülmesi, tekrardan inşası onlarca yıl sürecek yıkıntıların yapılması. Benim aşırı şüphelerim var ve Gazze’de olanlardan sonra tarafsız her analizin de olacaktır.

7 Ekim’den sonra tüm yapılanların ardından benim bir sorum var. İsrail’in pozisyonunu savunanlar, ki bunların arasında İspanyollar da var. Aznar (eski İspanya Başbakanı), Ayuso (Madrid Özerk Hükümet Başkanı), Abascal (aşırı sağcı Vox lideri). Hamas, bugün geçmişten daha mı güçlü yoksa daha mı zayıf? İsrail, bugün, 7 Ekim’deki saldırıdan daha fazla mı güvende? Benim görüşüm, İsrail, Gazze’deki savaşta insanlık dışı cevabından sonra bugün çok daha zayıf.”

Diğer yandan Sanchez, İspanya hükümetinin 7 Ekim 2023’ten sonra İsrail’e silah ihracatıyla ilgili yeni hiçbir lisans vermediğini belirterek, “Orta Doğu, özellikle İsrail ve Filistin’in silaha ihtiyacı yok. İhtiyaç olunan şey insani yardım. Gıda, sağlık malzemesi, savaşın ve bombardımanın bitmesi, bölgede barış ve istikrar için siyasi bir ufkun yaratılmasıdır” dedi.

Sanchez, İspanya’nın Ukrayna’da yürüttüğü politikanın aynısının Gazze için de geçerli olduğunu savundu.

BirGün Gazetesi