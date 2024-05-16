Sansür ve Tehditlere Rağmen Eurovision’da Eden Golan Başarısı

ALBERT BERK TOLEDO

Bu yıl Eurovision’da İsrail’in katılımı en çok konuşulan konulardan biriydi. Eden Golan’ın ‘Hurricane’ şarkısı çoğu ülke jürisinden 0 puan almasına rağmen, 15 ülkede halk oylamasında birinci sıraya yerleşti ve yarışmayı beşinci sırada tamamladı. Bu sonuç, jüriler ve sanatçılar gibi görünürlüğü yüksek olan elit kesimin İsrail karşıtlığı ile halkın desteği arasındaki uyumsuzluğu gösterdi.

Sansür

Her şey Eurovision’un Eden’in şarkısındaki sözleri çok politik bulduğu için sansürlemesiyle başladı. Şarkının ismi October Rain (Ekim Yağmuru) Hurricane (Kasırga) olarak değiştirilirken, Yahudi soykırımına karşı bir motto olan ‘Bir Daha Asla’ şarkının sözlerinden çıkarıldı. Ancak sansürlenmiş yeni hali ile ‘Hurricane’ yarışmaya kabul edildi.

Diskalifiye Çağrıları

Birçok kişi, Rusya’nın diskalifiye oluşunu örnek göstererek İsrail’in de diskalifiye edilmesini talep etti. Eurovision’un organizatörü EBU (Avrupa Yayıncılar Birliği), Rusya’nın diskalifiye olma sebebinin Rus Yayıncılık Kuruluşu’nun EBU kurallarını ihlal etmesi olduğunu belirtti. Ayrıca, kamuoyu tarafından Rusya’nın Rusya-Ukrayna savaşında saldırgan güç olduğuna, İsrail’in ise Gazze, Lübnan, Suriye, Irak, Yemen ve İran’dan gelen saldırılara karşı savunma savaşı yürüttüğüne dikkat çekildi.

Malmö Etkisi

Bu yılki yarışma İsveç’in Malmö şehrinde düzenlendi. Malmö, büyük radikal İslamcı nüfusu nedeniyle Avrupa’nın en antisemit şehirlerinden biri olarak biliniyor. Beklendiği gibi, Malmö’de Eden’e karşı birçok protesto yapıldı. Öfkeli kalabalıklar, 20 yaşındaki şarkıcının otelinin etrafını kuşattı, ölüm tehditleri savurdu ve bu nedenle Eden zamanının çoğunu otelde kilitli kapılar ardında geçirdi, bazı etkinliklere katılamadı ve yarışma mekanına ancak devasa bir polis eskortu, helikopterler ve istihbarat memurları eşliğinde seyahat edebildi. Ailesi de güvenlik riskleri nedeniyle, Eden’e eşlik edemeyerek yarışmayı evde televizyondan izlemek zorunda kaldı.

Şarkı

Tüm politik tepkilere rağmen, Eden’in ‘Hurricane’ şarkısı dünya çapında müzikseverler tarafından beğeniyle karşılandı. Şarkıları değerlendiren vokal koçları ve müzisyenler, Eden’in sesi ve şarkının bestesi ile sözlerinden büyük ölçüde etkilendi. Yarışmadan önce, ‘Hurricane’ online bahis sitelerinde %40 kazanma şansı ile önde gösterildi.

Mekan

Eden yarışma öncesi seyircili mekanda prova yaparken, seyirciler arasında İsrail’e karşı yuhalama ve tezahüratlar oldu. Seyirci tepkisi o kadar yüksekti ki, gerçek yarışmadan önce, Eden’in ekibi ona yuhalama ve yüksek seslerle prova yaptırdı.

Diğer Yarışmacılar

Eden diğer yarışmacılardan da tepki gördü. İrlanda’yı temsil eden ve kendini Satanist Cadı olarak tanımlayan Bambie Thug, Eden’in finale kaldığını gördüğünde ağladığını söyledi. Portekiz’i temsil eden Iolanda, tırnaklarına Filistin sembolleri boyayarak yarışmanın kurallarını ihlal etti. Yunanistan’ı temsil eden Marina Satti, Eden konuşurken basın toplantısında uyuma ve esneme taklidi yaptı. 2023’te Norveç’i temsil eden ve Norveç jürisinin sözcüsü olarak atanmış Alessandra Mele, İsrail’e karşı protesto amacıyla finalden birkaç saat önce görevinden çekildi. Geçen yılın kazananı Loreen ise, Eden kazanırsa ödülü ona vermeyeceğini söyledi.

Sarı Rozet

Jüri sözcülerinin oyları açıklanırken çeşitli ülkelerden jüri sözcülerinin İsrail’e karşı üstü kapalı tavırlar sergilediği görüldü, ancak İsrailli sözcüden Gazze’deki rehinelerin eve dönüş çağrısını temsil eden sarı kurdeleli rozetini çıkarması istendi.

Oylar

Favoriler arasında olmasına rağmen Eden çoğu jüriden 0 puan aldı. Eden’e 0’dan fazla puan veren her ülkeye seyircilerden yuhalama geldi. Jüri oylarından sonra halk oyları açıklandı. Halk oyları da ülkeler bazında bölünmüş olmasına rağmen, toplam sayılar olarak açıklandı ve İsrail 323 oy alarak birinci sıraya yükseldi. Bu, jüri ile Avrupa halkı arasındaki uyumsuzluğu gözler önüne seren bir an oldu. Örneğin, İngiltere jürisi İsrail’e 0 puan verirken, halk 12, yani maksimum puanı verdi. Eden halk oylamasında Hırvatistan’ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Başarının Yorumu

Bazıları, Eden’in başarısını dünya çapında Yahudilerin ona oy vermek için seferber olduğu şeklinde yorumladı. Ancak bu fikir, bu ülkelerde oyları etkileyecek kadar çok Yahudi olmadığı için pek gerçekçi değil ve kolayca çürütülebilir. İsrail ve ABD dışında, diğer tüm ülkelerde toplamda sadece yaklaşık 1 milyon Yahudi yaşıyor. Halk oylamasından çıkabilecek bir diğer sonuç ise anti İsrail ve anti Yahudi kalabalığın orantısız görünürlüğüne rağmen çoğu Avrupalının İsrail’e karşı pozitif duygular beslediği olabilir.

https://www.avlaremoz.com/2024/05/16/sansur-ve-tehditlere-ragmen-eurovisionda-eden-golan-basarisi-albert-berk-toledo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sansur-ve-tehditlere-ragmen-eurovisionda-eden-golan-basarisi-albert-berk-toledo