Yüzlerce kişi, Nakba’nın yıl dönümünde Eminönü’ne yürüdü: Filistin’e özgürlük, İsrail’e boykot

Yüzlerce kişi Nakba’nın 76’ncı yıldönümünde, Filistin halkına yönelik soykırıma karşı Sirkeci’den Eminönü’ne yürüdü. Yürüyüşte sık sık “Nehirden denize özgür Filistin” ve “Katil ABD, Ortadoğu’dan defol” sloganları atıldı.

Ezgi YILDIZ

İSTANBUL – Filistinlilerin 1948 yılından bu yana El Nakba yani ‘Felaket Günü’, 76’ncı yıl dönümünde İstanbul’da anıldı. Milyonlarca Filistinlinin sürgün günü olarak anlamı taşıyan Nakba için Sirkeci, Büyük Postane önünde bir araya gelenler İsrail’le tüm ilişkilerin kesilmesi talebiyle Eminönü’ne yürüdü.

Anmaya Büyük Postane önüne çok sayıda sivil toplum kuruluşu, sendika katıldı. Kitle, “Nakba bitecek, Filistin halkı geri dönecek”, “Her yer Filistin her yer direniş”, “Gemileri engelle ticareti kes” sloganları attı.

DEM Parti Milletvekili Keziban Konukçu ve EMEP vekili İskender Bayhan alanda yerini alırken, “Nakba sürüyor! Nehirden denize özgür Filistin. Soykırımcı İsrail’le tüm ilişkiler kesilsin” yazılı pankart taşındı.

Ardından Eminönü’ne doğru yürüyüşe geçen kitle, sloganlar ve pankartlar eşliğinde Filistinliler için özgürlük istedi.

‘FİLİSTİN GİBİ DİRENECEĞİZ’

Basın açıklamasını Nakba Komitesi adına Nihle Kalem okundu. Kalem, Nakba’nın yıl dönümüne ilişkin 1948 yılından bu yana yaşananları hatırlatılarak şunlar söylendi:

“Savaş suçlarının işlendiği Filistin’de bugün Gazze insansızlaştırılmaya çalışılıyor. Filistin direnişi 100 yıllardır sürüyor. Yaşasın küresel intifada. Filistinlilerin de silahlarla, taşlarla sivil itaatsizlikle direnişi sürüyor. Filistin halkının yok olmaya verdiği direnişi tüm halklara örnek oldu. İsrail’e boykot ve tecrit uygulaması herkesin politikası haline gelmesi için sesimizi yükseltmeliyiz. İsrail’le ilişkiler kesilsin baskısı ile alınan kısmi ticareti durdurma kararı anlamlıdır ve süreklileştirilmelidir. Türkiye’nin İsrail’le açıklanmayan ancak varlığına ilişkin kuvvetli deliller bulunmaktadır. Bu topraklarda siyonist rejimin yaşamasına izin vermeyeceğiz. Filistin gibi direnmeye devam edeceğiz.”

NAKBA GÜNÜ NEDİR?

İsrail’in bağımsızlığını ilan ettiği tarih olan 14 Mayıs 1948 tarihini takip eden 15 Mayıs 1948 Nakba Günü ‘Felaket Günü’ olarak sembolleşmiştir.

1949 yılına kadar devam eden süreçte 750 binden fazla Filistinli, İsrail devletine dönüşen topraklarını terk etmek zorunda kalarak mülteci oldu.

Nakba günü, 1948 yılından itibaren ölen ya da öldürülen Filistinlileri anmak, yaşanan sürgünün ya da zorunlu göçlerin sonucunda kaybedilen toprakların, malların, mülklerin ve hakların yasını tutmak için her yıl 15 Mayıs tarihinde Filistinliler tarafından anma günü olarak geçirilir ve Filistin devletinin de resmî tatil günlerinden biridir.

Nakba milyonlarca Filistinlinin bitmeyen sürgünü anlamını taşıyor.

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