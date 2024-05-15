Paşinyan: Ermenistan demokratik kurumların güçlendirilmesinde büyük ilerleme kaydetti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan’daki şiddet içermeyen kadife devrimin ardından demokrasinin Ermenistan’da gerçek anlamda gerçeğe dönüştüğünü vurguladı.

Ermenistan Başbakanı, Kopenhag Demokrasi Zirvesi çerçevesinde yapılan “Ön cepheden: Ermenistan demokrasisinin korunması”(“From the frontline: Armenia’s defence of democracy”) başlıklı tartışmada yaptığı konuşmada Ermenistan’da demokrasinin gerçekten gerçeğe dönüşmesinin iyi bir haber olduğunu ifade etti.

Paşinyan, 2018’de Ermenistan’da yaşanan Kadife Devrim’in ardından Ermenistan’da yapılan iki genel seçimin hem Ermeni toplumu hem de uluslararası toplum tarafından demokratik, özgür ve rekabetçi olarak kabul edildiğini belirtti.

Ermenistan’ın demokratik kurumları güçlendirme konusunda büyük ilerleme kaydettiğini ve bunun çeşitli prestijli uluslararası yapıların demokrasi göstergelerine çok iyi yansıdığını belirtti.

“Sınır Tanımayan Gazeteciler’in ifade özgürlüğü endeksinde 2017’de 79’uncuyken şu anda 43’üncü sıradayız.

Freedom House tarafından 2017 yılında kısmen özgür internet ülkesi olarak sıralanan bu ülkede artık ücretsiz internet ülkesi statüsünün keyfini çıkarıyoruz. Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün yolsuzluk algılama endeksinde Ermenistan, 2017’de 107. sıradayken şu anda 62. sırada yer alıyor. Economist Intelligence Unit Demokrasi Endeksi’nde 2017’de 111. sıradan 84. sıraya yükseldik.” sözlerine ekledi.

ERMENİ HABER AJANSI