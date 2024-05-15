Ermenistan ve Slovakya askeri-teknik işbirliğini ele aldılar

Ermenistan Savunma Bakan Yardımcısı Karen Brutyan başkanlığındaki heyet, Slovakya Savunma Bakanlığı’nın daveti üzerine Bratislava’daki IDEB-2024 savunma sergisine katıldı.

Sergi çerçevesinde Slovakya Başbakan Yardımcısı, Savunma Bakanı Robert Kalinak, Slovakya Ekonomi Bakanlığı Yatırım ve Ticaret Geliştirme Ajansı Genel Müdürü ve savunma sanayi şirketlerle görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmelerde Ermenistan ile Slovakya arasında askeri-teknik ve askeri-teknolojik işbirliğine ilişkin konular görüşüldü ve bazı anlaşmalara varıldı.

ERMENİ HABER AJANSI