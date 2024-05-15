Ermenistan ve Gürcistan’ın arasında siyasi istişareler gerçekleşti

13-14 Mayıs tarihleri arasında Ermenistan ve Gürcistan arasındaki siyasi istişarelerin düzenli toplantısı Tiflis’te gerçekleşti. Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan ve Gürcistan Dışişleri Bakanlığı Birinci Yardımcısı Lasha Darsalia, toplantının başkanlığını yaptı.

Her iki taraf da, Ermenistan ile Gürcistan arasında stratejik ortaklık kurulmasına ilişkin ortak deklarasyonun imzalanmasından bu yana gerçekleşen ilk siyasi istişarelerin önemini vurguladı ve iki ülke arasındaki sürekli diyalog ve işbirliğine dikkat çekti.

Toplantı katılımcıları, Ermenistan ile Gürcistan arasındaki mevcut ilişkileri ve işbirliği olanaklarını ele aldı. Ticaret ve ekonomi, ulaşım, enerji, turizm, kültür ve eğitim sektörleri, işbirliğinin ana direkleri ve sağlam temelleri olarak belirtildi. Taraflar, Ermenistan ile Gürcistan arasındaki devlet sınırının belirlenmesi ve sınırlandırılmasının, ikili gündemde öncelikli bir konu olmaya devam edeceğini de belirttiler.

Güney Kafkasya’da yaşanan gelişmeler ve bölgeyi etkileyen küresel süreçlere de atıfta bulunuldu. Toplantı katılımcıları, bölgesel kalkınma ve refah için barış ve istikrarın önemini vurguladılar. Bu bağlamda, taraflar birbirlerinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne karşı koşulsuz desteklerini yeniden teyit ettiler. Toplantı çerçevesinde, Ermenistan ve Gürcistan’ın barış ve bölgesel kalkınma açısından rolü ve Avrupa değerlerine bağlılık da ele alındı.

ERMENİ HABER AJANSI