Azerbaycan ve Ermenistan 4 köy için ‘Sovyet’ protokolü imzaladı

DUVAR – Azerbaycan ve Ermenistan, sınırdaki 4 köyün Azerbaycan’a iade edilmesine ilişkin protokolü imzaladı.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonlarının 9’uncu toplantısı, iki ülke sınırında yapıldı.

Görüşmeye ilişkin Azerbaycan tarafından yapılan yazılı açıklamada, taraflar Gazah bölgesindeki sınır hattının koordinatlarının belirlenmesi hususunu görüştü.

İKi ülke, Ermenistan’ın iade edeceği Azerbaycan’a ait 4 köyle Ermenistan köyleri arasındaki sınır hattının koordinatlarının Sovyetler Birliği Genelkurmay Başkanlığı’nın 1976 tarihli topoğrafik haritasına uygun belirlenmesi konusunda anlaştı.

Açıklamaya göre taraflar, mutabık kaldıkları hususlara ilişkin protokole imza attı.

Komisyonların bir önceki toplantısında Ermenistan, 1. Karabağ Savaşı’nda işgal ettiği Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerini Azerbaycan’a iade etmeyi kabul etmişti.

İki ülkenin uzman grupları sınırda jeodezik ölçümlere başlamış ve Azerbaycan ile Ermenistan sınırında ilk kez sınır taşı yerleştirilmişti.

Ne olmuştu?

Daha önceki görüşmelerde varılan mutabakata göre, sınır hattı, Bağanis (Ermenistan)-Bağanis Ayrım (Azerbaycan), Voskepar (Ermenistan)-Aşağı Eskipara (Azerbaycan), Kirants (Ermenistan)-Heyrimli (Azerbaycan) ve Berkaber (Ermenistan)-Kızılhacılı (Azerbaycan) köyleri arasından geçecek. Bu, Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerinin Azerbaycan’a iade edileceği anlamına geliyor.

Mutabakat görüşmeleri, Ermenistan’da bazı gruplar tarafından protesto edilmişti.

(DIŞ HABERLER SERVİSİ)

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