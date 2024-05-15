Ayhan Bora Kaplan soruşturması… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara 32’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 61 sanığın yargılanması devam ediyor. Suç örgütü ile ilgili iddialarda adı geçen ve Ayhan Bora Kaplan’ın avukatı ile buluştukları iddiası sosyal medyada yer alan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, İçişleri Bakanlığı tarafından geçen hafta görevden uzaklaştırıldı. İddialarla ilgili mülkiye müfettişleri tarafından başlatılan idari soruşturma sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da iddialar üzerine ‘Suç işlemek için anlaşmak’, ‘Adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs’, ‘Görevi kötüye kullanma’ ve ‘Suçluyu kayırma’ suçlarından resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında dün 3 polis müdürü ve komiser U.G.’nin ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün 4 isim hakkında gözaltı kararı verdi ve şüpheliler gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, “Gizli tanık S.S.’nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir. Soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir” denildi.

ANKARA EMNİYETİ’NDE KRİTİK SORULAR

Ankara’da suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’a yönelik soruşturmanın emniyet ayağında çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Açığa alınan üç üst düzey polis müdürü ile bir komiser ve bir polisin evinde dün arama yapıldı. Mülkiye başmüfettişleri devrede. Soruşturmada “Gizli tanık M7’nin gözaltındayken kimlerle görüştürüldüğü, elektronik kelepçeyle nasıl rahat dolaştığı, nasıl kaçtığı, bazı siyasetçi ve bürokrat isimlerinin neden dosyaya sokulmaya çalışıldığı” gibi soruların yanıtları aranıyor.

HER ŞEY GİZLİ TANIĞIN KAÇMASIYLA BAŞLADI

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan davasının en kritik gizli tanığı Serdar Sertçelik önce deşifre oldu, ardından yurtdışına kaçtı. Dosyada “M7” kod adı verilen gizli tanık Sertçelik, yurtdışına kaçtıktan sonra soruşturmayı yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ile ilgili şok iddialarda bulundu. Kendisinin tehdit edilerek zorla gizli tanık yapıldığını iddia eden Sertçelik, Emniyet Müdürü Şevket Demircan ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kayıtlarını da yayınladı. Kendisi üzerinden komplo kurulmaya çalışıldığını iddia eden Sertçelik, emniyetin daha önce AK Parti’de bakanlık yapan birçok isim ile halen aktif görevde bulunan bazı bürokratların isimlerini de dosyaya sokmaya çalıştığını ileri sürdü. Sertçelik, Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin “Temiz Eller Operasyonu” adını verdikleri bu operasyon ile kendisi üzerinden darbe yapmaya çalıştığını da iddia etti.

BAKAN YERLİKAYA MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Yaşananların ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla soruşturma başlatılarak, iddiaların araştırılması için Mülkiye başmüfettişleri görevlendirildi. Müfettişler, 8 Mayıs’ta Organize Suçlarla Mücadele’den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’ın ifadesine başvurdu.

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POLİS MÜDÜRLERİNE TÜM GECE SÜREN SORGU

Tüm gece süren ifade alma işlemlerinin ardından, 9 Mayıs tarihinde 3 müdür de açığa alındı. Mülkiye başmüfettişlerinin, “Gizli tanık üzerinden soruşturmayla ilgisi olmayan siyasetçi ve bürokratların isimlerinin dosyaya neden sokulmaya çalışıldığı, operasyon için üstten talimat alınıp alınmadığı, gizli tanığa ifadesinde geçirmek için söylenen isimlerin nasıl belirlendiği, emniyet görevlisi dışında bu süreçte başka kim veya kimler var, dışarıdan bir talimat alınıp-alınmadığı” gibi kritik soruları yönelttiği öğrenildi.

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında açığa alınan Organize Suçlarla Mücadele’den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile Organize Şubede görevli Komiser Ufuk Gültekin ve Murat Çelik’in şoförü Yılmaz Öztürk’ün evlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Ankara Emniyet Terörle Mücadele Şube ekiplerince yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el koyuldu.

‘HÜKÜMETE İSYAN’ SUÇLAMASI

Soruşturmanın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne karşı isyan başlığı altındaki 316. madde hükmü olan “suç için anlaşma”, TCK 258. maddedeki “göreve ilişkin sırrın açıklanması”, TCK 277. madde hükmündeki “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs”, TCK 283. madde hükmündeki “suçluyu kayırma” ve TCK 285. madde hükmündeki “gizliliğin ihlali” suçlarına yönelik yapıldığı öğrenildi. Soruşturmanın yapıldığı TCK’nın 316. maddesi, ‘suç işlemek için örgüt kurma ve diğer örgüt suçlarından farklı olarak devletin güvenliği ve anayasal düzeni, anayasal düzenin işleyişine karşı suçlar’dan herhangi birini işlemeyi kapsıyor.

EMNİYET MÜDÜRÜ ENGİN DİNÇ’İ NASIL ETKİLEYECEK

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’in görevden alınacağı öğrenildi. 1 Ağustos 2023’te yayımlanan kararname ile Ankara Emniyet Müdürü olan Dinç, daha önce İstihbarat Daire Başkanı, Eskişehir Emniyet Müdürü ve son olarak da Konya Emniyet Müdürü olarak görev yapmıştı. Engin Dinç’in Türkiye’nin gündemine oturan birçok olayda isminin geçmesi de dikkat çekiyor. Hrant Dink cinayetinde yargılanan Dinç, İstihbarat Daire Başkanlığı görevindeyken de Ankara Gar patlaması meydana gelmişti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü döneminde akademisyen cinayeti ile tekrar gündeme gelen Dinç’in Konya Emniyet Müdürlüğü döneminde ise Kürt bir aileye yönelik saldırı olmuş, 3’ü kadın 7 kişi öldürülmüştü.

GİZLİ TANIK NASIL KAÇTI?

Süreçle ilgili yanıtları mülkiye başmüfettişlerinin hazırlayacağı rapor ortaya çıkaracak. Müfettişlerin emniyet müdürlerine yönelttiği ve cevap bekleyen bazı sorular şöyle:

“Gizli tanık gözaltındayken kimlerle görüştürüldü? Hücrede kayıt alınmadan nasıl çıkarıldı? Kamera olmayan odada kimlerle görüştürüldü? Elektronik

kelepçe takılıyken ve evden ayrılmaması gerekirken gizli tanık nasıl rahat rahat dolaşabildi? Silahlı saldırıya uğradıktan sonra Cumhuriyet savcılığının tutuklamaya yönelik gözaltı kararı neden yerine getirilmedi? Hastanedeki tedavisinin ardından hazırlanan doktor raporuna müdahale edildi mi? Gözaltına alınmasında sakınca var raporu nasıl verildi? Taburcu edildikten sonra evinde gözetim altında olması gerekirken yurtdışına nasıl kaçtı? Kaçmasında kim veya kimler yardımcı oldu? Tanık koruma programına alınan gizli tanık ile neden görüşüldü? (Fevzi Kızılkoyun)

Hürriyet Gazetesi