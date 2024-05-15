Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, “Barış Kavşağı” için Ermenistan’a 12 milyon euro

Ermenistan ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Syunik bölgesinde lojistik merkezi inşası için Banka tarafından 2 milyon euro hibe ve 10 milyon euro kredi sağlanmasına ilişkin anlaşma imzaladı.

Merkez, “Barışın Kavşağı” projesi çerçevesinde inşa edilecek.

Merkez, Shaki köyünün yakınında, yeni yol bölümü olan Kuzey-Güney Koridoru’nun yanında inşa edilecek. 5 trafik şeritli, araç muayene ve yük taşıma platformları inşa edilecek. Merkez ulaşım için gerekli tüm izinleri verecektir.

Ermenistan Maliye Bakanı Vahe Hovhannisyan, belgeyi imzaladıktan sonra gazetecilerle yaptığı görüşmede, hükümetin toplam tutarın (12 milyon avronun) %20’sini daha ortak finanse edeceğini açıkladı.

ERMENİ HABER AJANSI