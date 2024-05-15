15 Mayıs Kürt Dil Bayramı: ‘Anadilde eğitimin önündeki engeller kaldırılsın’

İnsan Hakları Derneği (İHD) Antep Şubesi 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı nedeniyle yaptığı açıklama anadilde eğitimin önündeki engellerin kaldırılmasını istedi: Herkesin kendi anadilini özgürce kullanma hakkını savunuyoruz.

Sinan ŞAHİN

ANTEP – İnsan Hakları Derneği (İHD) Antep Şubesi tarafından Kürt Dil Bayramı nedeniyle düzenlenen açıklamaya Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM PARTİ), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) ve Antep 78’liler Meclisi üyeleri katıldı.

‘KÜRT DİLİNE BASKI CUMHURİYET TARİHİ BOYUNCA DEVAM ETTİ’

Kürtçe açıklama yapan İHD Antep Şube Başkanı Bahri Oğuz, Kürt Dil Bayramı nedeniyle Diyarbakır’da ve Van’da düzenlenen etkinliklerde yürüyüş ve broşür dağtılmasının engellendiğini hatırlattı. Oğuz “Türkiye’de Türkçe’den sonra en yaygın konuşulan dil Kürtçe olmasına rağmen resmi bir statüsünün olmaması, Kürt diline yönelik baskılar cumhuriyet tarihi boyunca çeşitli biçimlerde devam etmiştir” dedi.

‘TRT 6 VE SEÇMELİ DERS ANADİL TALEBİNİ KARŞILAMIYOR’

Kürt sorununun çözümü ve toplumsal barışın sağlanması için en temel ilerleme araçlarından birinin Kürt dili ve lehçelerinin kullanımı önündeki engellerin kaldırılması olduğunu vurgulayan Oğuz, “Yasal hiçbir güvencesi olmadan, 2009 yılında Kürtçe yayına başlayan TRT 6 kanalı ve 2012 yılında başlatılan seçmeli ders uygulamaları milyonlarca Kürt yurttaşın anadil taleplerini karşılamaktan oldukça uzaktır” diye konuştu.

‘ANADİLDE EĞİTİM TALEBİ YÜZDE 90’IN ÜSTÜNDE’

Türkiye’de anadilinde eğitim talep edenlerin oranının yüzde 90’ı aştığını söyleyen Oğuz, şu çağrıyı yaptı:

“Bu sadece Kürtçe değil, Türkiye’de konuşulan Arapça, Rumca, Lazca, Ermenice, Süryanice, Gürcüce gibi dillerde de eğitim talebi olduğunu ortaya koymaktadır. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, UNESCO Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme, Türkiye’nin de içinde yer aldığı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)’in taraf devletlere uymaları yönünde tavsiyelerde bulunduğu Ulusal Azınlıkların Eğitim Haklarına İlişkin Lahey Tavsiyeleri, Ulusal Azınlıkların Dil Haklarına İlişkin Oslo Tavsiyeleri, Radyo ve Televizyon Yayınlarında Azınlık Dillerinin Kullanımına İlişkin Kılavuz’ gibi uluslararası belgeler, uluslararası toplumun dil hakları konusunda uyması gereken standartları belirleyen belgelerdir. Bizler insan hakları savunucuları olarak, herkesin kendi anadilini özgürce kullanma, kendi anadilinde eğitim görme hakkına sahip olması gerektiğini savunuyor ve bu konudaki engellemelerin karşısında durduğumuzu bir kez daha ifade ederek Kürt dil bayramını kutluyoruz.”

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