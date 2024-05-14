Erdoğan’dan Miçotakis’e ‘patrik’ jesti

Yorgo KIRBAKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in ziyareti için verdiği akşam yemeğine sürpriz olarak Fener Patriği Bartholomeos da katıldı. ‘Patrik jesti’ Atina’da takdirle karşılandı.

CUMHURBAŞKANI Tayip Erdoğan, dün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesinden ve basına açıklamalardan sonra liderler ve iki ülke heyetlerinin katılması beklenen iş yemeğine Fener Patriği Bartholomeos’u da çağırdı.

MİSAFİRPERVERLİK VURGUSU

Bartholemeos’un davet edilmesi, Atina’da takdirle karşılandı. Yunan televizyonlarında “Erdoğan, Patriği davet etmekle ortamı daha da yumuşattı”, “Erdoğan’dan son dakika sürprizi” ve “Erdoğan’dan olumlu adım” yorumları yapıldı. Erdoğan, pazar günü Kathimerini gazetesinde yayınlanan demecinde “Atina’da bizleri memnun eden bir misafirperverlik ortaya koydular. Tabii ki Sayın Miçotakis’i Ankara’da ağırladığımızda, Türk misafirperverliğinin en nadide örneklerinden birini daha sergileyeceğiz” demişti.

İSTİHBARAT BAŞKANI DA GELDİ

Atina’da, Bartholomeos’a davetin yanı sıra bir başka “sürpriz” daha konuşuldu. Miçotakis’e refakat eden Yunan heyetine, daha önce Ankara’ya gideceği söylenmeyen bir isim daha dahil edildi. Mevkidaşı MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüşmek üzere Yunan İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Themistoklis Demiris de Ankara’ya geldi.

MÖNÜDE DÖNER VAR MI

Yunan medyası, dün yemek davetindeki mönüye de ilgi gösterdi. Türkiye’nin ‘geleneksel ürün’ olarak tescil edilmesi için Avrupa Birliği’ne başvuruda bulunması üzerine Atina’da tepkilere yol açan dönerin mönüde yer alıp almadığı merak konusu oldu. Mönüde ise zeytinyağlı enginar, kuzu pirzola, fıstıklı kebap ve baklava ile helvanın bulunduğu öğrenildi.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/erdogandan-micotakise-patrik-jesti-42461559