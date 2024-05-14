Elazığ’da ruhani buluşma

Anadolu Ermeni Cemaatleri Gözetmeni ve Hatay Kilisesi din görevlisi Peder Avedis Tabaşyan, kıdemli okuyucu Yusuf Tabaşyan refakatiyle, 12 Mayıs 2024, Pazar sabahı, Elazığ’a gitti ve kentteki Ermeni toplumu üyeleri ile buluştu.

Peder Avedis, Elazığ Ermeni Mezarlığı S. Nışan Şapeli’nde ayin sundu, aile ve sosyal hayatta annenin önemine vurgulayarak Anneler Günü’nü kutladı. Törene yerel Ermeni toplumunun az sayıda üyesi katıldı.Daha sonra mezarlıktaki kabirler ziyaret edilerek “hokehanklisd” (ayin-i ruhani) töreni düzenlendi.Peder Avedis, olumsuz hava şartlarına rağmen, toplum üyeleri ile sohbet etti.Elâzığ toplum üyeleri, din görevlilerinin en azından ayda bir kez Elazığ’ı ziyaret ederek törenler yapmasını rica ettiler.Peder Avedis bir gün Elazığ’da kaldıktan sonra Hatay’a döndü.

Agos